Boj za Pahorjev predsedniški stolček se začenja danes

Ljubljana, 22. avgusta – Z današnjim dnem, 22. avgustom, začenjajo teči roki za volilna opravila za izvedbo predsedniških volitev, ki bodo 23. oktobra. Volivci lahko od danes s podpisi izrazijo podporo posameznim kandidatom, možno je tudi vlaganje kandidatur.

Vlaganje kandidatur na Državno volilno komisijo bo mogoče do 28. septembra. Še pet dni po tem, do 3. oktobra, pa lahko kandidati soglasje h kandidaturi umaknejo.

DVK bo nato preizkusila zakonitost vloženih kandidatur, z žrebom določila vrstni red kandidatur, seznam kandidatur pa javno objavila do 7. oktobra.

Predsednika/co republike volimo na podlagi splošne in enake volilne pravice na neposrednih volitvah s tajnim glasovanjem. Predsednik republike se voli za pet let in je lahko največ dvakrat zaporedoma izvoljen na to funkcijo.

Za predsednico oz. predsednika lahko kandidira vsak državljan Slovenije, ki je na dan volitev dopolnil osemnajst let starosti in mu ni bila odvzeta pravica biti voljen. Pravico voliti ima vsak/a državljan/ka Slovenije, ki je na dan glasovanja dopolnil/a osemnajst let starosti in mu/ji ni odvzeta volilna pravica.

Kandidate/ke za predsednika/co republike lahko predlagajo:

najmanj deset poslancev državnega zbora,

politična stranka (posamezna politična stranka lahko določi le enega kandidata, dvoje ali več političnih strank pa lahko določi skupnega kandidata; predlog kandidature mora biti podprt s podpisi najmanj treh poslancev državnega zbora ali najmanj 3000 volivcev),

volivke in volivci (posamezno kandidaturo mora podpreti skupina najmanj 5000 volivcev).

Volivke in volivci lahko oddajo obrazec s podporo kandidaturi za posameznega kandidata/ko pri pristojnem upravnem organu najpozneje 25. dan pred dnem glasovanja (do konca poslovnega časa), torej do vključno 28. septembra 2022. To je tudi skrajni rok, do katerega je treba vložiti predloge kandidatur pri Državni volilni komisiji.

Uradna volilna kampanja pred predsedniškimi volitvami bo stekla 22. septembra in bo trajala do 21. oktobra do polnoči, ko bo nastopil volilni molk.

Pomembno za volivke in volivce (pravice in obveznosti) – Predčasno glasovanje bo na posebnih voliščih potekalo 18., 19. in 20. oktobra med 7. in 19. uro. Volivci, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini, morajo DVK do 22. septembra sporočiti, da želijo glasovati po pošti ali na diplomatskem predstavništvu.

Tudi oskrbovanci domov za starejše ter volivci, ki so v bolnišnicah ali zaporu, lahko okrajni volilni komisiji do 12. oktobra sporočijo, da želijo glasovati po pošti. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi.

Tri dni pred začetkom glasovanja, torej najpozneje 19. oktobra, pa bodo morali okrajnim volilnim komisijam sporočiti svojo željo tisti volivci, ki bi želeli glasovati na volišču v drugem okraju, ker bodo na dan glasovanja izven okraja svojega stalnega prebivališča. Enako velja za tiste volivce, ki se zaradi bolezni ne bodo mogli osebno zglasiti na volišču in bi želeli glasovati na svojem domu. Da želijo glasovati na volišču v Sloveniji, morajo do tega dne sporočiti tudi tisti volivci, ki nimajo stalnega prebivališča v Sloveniji./LN/Foto: le ponazoritvene/