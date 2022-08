Huawei za Watch GT 3 Pro prejel prestižno nagrado

Ljubljana, 22. avgust 2022 – Podjetje Huawei Consumer BG je za najnovejšo pametno uro Watch GT 3 Pro prejelo nagrado evropskega združenja strokovnjakov za zvok in sliko (EISA). Združenje, v katerem je 60 uglednih specializiranih revij za zabavno elektroniko, spletnih portalov in novinarjev, je na podlagi neodvisnih tehničnih pregledov Huawei Watch GT 3 Pro imenovalo za najboljšo pametno uro v 2022-2023. Nagrada, ki jo je podjetje Huawei v tej kategoriji prejelo že tretje leto zapored, se pridružuje prestižnim industrijskim nagradam portalov Android Headlines, Tech Advisor in PhoneArena.

Ocenjevalci združenja EISA so Huawei Watch GT 3 Pro označili kot najbolj uglajeno in izpopolnjeno pametno uro Huaweia do zdaj. Obenem so pohvalili njeno klasično in prestižno ohišje iz kombinacije titana, keramike in safirnega stekla, jasen in barvni zaslon AMOLED, napredni operacijski sistem, obilje aplikacij in funkcij, spremljanje kisika v krvi, merjenje ravni stresa, vodotesnost in izjemno življenjsko dobo baterije.

Huawei Watch GT 3 Pro je najnovejša nosljiva naprava serije Huawei Watch GT, ki združuje vrhunsko izdelavo z vrhunsko estetiko, ter želi uporabnikom omogočiti, da zdravje in telesno pripravljenost dvignejo na novo raven, oziroma celo »navzdol«, po zaslugi vodotesnosti 5 ATM in funkcije spremljanja potapljanja do globine 30 metrov. Nova pametna ura v večji različici iz titana ali manjši keramični je ultimativna vadbena spremljevalka, ki ponazarja prednosti Huaweieve brezhibne z umetno inteligenco podprte strategije »1+8+N«.

Z daljšo življenjsko dobo baterije in 30 odstotkov hitrejšim polnjenjem v primerjavi s prejšnjimi generacijami, Huawei Watch GT 3 Pro ponuja vrsto specializiranih funkcij sledenja in beleženja, ki uporabnikom pomagajo spremeniti življenjske navade. Med slednje sodi več kot 100 vadbenih načinov, merjenje elektrokardiograma (funkcija je omejene na nekatere države), pametni način spremljanja srčnega utripa in tehnologija analize kakovosti spanje Huawei TruSleep 2.0. Deluje v povezavi s pametnimi telefoni Huawei in telefoni drugih proizvajalcev s sistemom Android ali iOS.

»V Huaweiu smo izjemno počaščeni, da smo prejeli priznanje EISA Best Smartwatch 2022-2023 za pametno uro Huawei Watch GT 3 Pro. Še posebej nas veseli, da smo nagrado prejeli že tretje leto zapored, kar kaže na izrednost naših pametnih nosljivih naprav,« je podelitev komentiral Kevin Ho, operativni direktor podjetja Huawei Consumer BG. »Huawei se je že pred leti zavezal, da bo uporabljal tehnologije za izboljšanje in poenostavljanje življenja, kar našim uporabnikom omogoča doseganje osebnih in poklicnih ciljev. Pametna ura Huawei Watch GT 3 Pro je s celovitim naborom funkcij za spremljanje zdravja in telesne pripravljenosti popoln primer, kako nam tehnologija lahko pomaga, da postanemo boljši in srečnejši.«

Združenje EISA, v katerem so zbrani specializirani mediji iz 30 držav, izdelke ocenjujejo v šestih kategorijah: fotografija, mobilne naprave, Hi-Fi, zvočne naprave za domači kino, video naprave za domači kino in naprave v avtomobilih. Člani združenja vsako leto predlagajo izdelke, za katere so prepričani, da izstopajo. Nominacije so nato predstavljene na skupščini EISA, kjer opravijo poglobljen posvet in izberejo zmagovalce kategorij.

Prestižna nagrada, ki jo je Huawei za svoje pametne ure prejel že tretje leto zapored, tako dopolnjuje veličasten seznam nagrad in priznanj, ki so bile podeljene pametni uri Huawei Watch GT 3 Pro. Android Headlines jo je označil kot privlačno ponudbo s pomembno izboljšano programsko opremo, odličnim zaslonom in vrhunsko kakovostjo izdelave. PhoneArena je medtem izpostavila delovanje možnosti vmesnika Bluetooth v sistemu HarmonyOS, vadbeni način potapljanja in zmogljivosti brezžičnega polnjenja. Podobno so jo na Tech Advisor opisali kot uro, ki izstopa v kategoriji nosljivih naprav in jo pohvalili zaradi privlačnega vrhunskega oblikovanja ter nabora bogatih in raznovrstnih funkcij.

Vstopite v povezan svet

Huawei je sicer nedavno poleg pametne ure Huawei Watch GT 3 predstavil še vrsto drugih novih naprav. Najprej je tu zložljivi telefon Mate Xs 2, ki mu sledita telefona srednjega razreda Huawei nova Y70 in Huawei nova Y90, ljubitelji glasbe in dobrega zvoka pa bodo pozdravili brezžične slušalke FreeBuds Pro 2.