Odprt je razpis za Inženirko leta 2022

Ljubljana, 22. avgust 2022 – Tudi v jubilejnem petem izboru se bodo javnosti predstavile inženirke iz slovenskih podjetij, organizacij in ostalih združenj, ki so lahko najboljši zgled in navdih mladim dekletom, da se bodo lažje odločala tudi za tehniške poklice. Prijave so odprte do 25. septembra.

Z izborom Inženirka leta organizatorji naslavljajo problem nevidnosti inženirk v družbi in gradijo skupnost slovenskih inženirk. Tudi letos lahko posamezniki, inženirke same, podjetja, organizacije in združenja svojo kandidatko za Inženirko leta 2022 predlagajo do 25. septembra prek obrazca na spletni strani.

Čim širša in učinkovita promocija inženirk

V središču izbora Inženirka leta niso inženirski dosežki posameznic, temveč njihov potencial, da so kot inženirke zgled in navdih mlajšim generacijam deklet. Namen je čim širša in učinkovita družbena promocija inženirk, ki lahko s svojo osebnostjo in delom mlade spodbudijo, navdušijo in opogumijo za odločitev za vpis na inženirski študij ter inženirsko poklicno pot. Pri izboru šteje tudi doprinos inženirk k razvoju tehnologije ter napredku gospodarstva in družbe kot celote.

Januarja 2023 bo na odru stalo 50 inženirk

Med prijavljenimi kandidatkami, bo komisija izbrala deset predstavnic letošnje pete generacije slovenskih inženirk, ki bodo javnosti prvič predstavljene 15. novembra, priznanje Inženirka leta 2022 pa bodo podelili na slavnostnem dogodku z razglasitvijo 10. januarja 2023. V petih letih bo tako širši javnosti skupno predstavljenih 50 inženirk in inženirskih poklicev.

Izbor, ki je nastal na pobudo Siemens Slovenija, je del iniciative Inženirke in inženirji bomo!. Poteka v soorganizaciji revije IRT3000 in družbe Mediade s sodelujočimi partnerji.

Prijavni obrazec najdete na spletni strani: https://www.inzenirka-leta.si/prijava.