Ali bo prišlo, do začasne ustavite izobraževanj za osebe, stare 55 let ali več? Če, bi to moralo biti storjeno do 28. avgusta

Ljubljana, 23. avgust 2022 – Vladna služba za digitalno preobrazbo zahteva takojšnjo začasno ustavitev vseh dejavnosti v povezavi z izvedbo izobraževanj za osebe, stare 55 let ali več, na področju digitalnih kompetenc. Kot sporočajo naj bi ugotovili, da je ob prijavi za izobraževanje prihajajo do številnih nepravilnosti.

Zato naj bi bil Slovenski regionalno razvojni sklad že večkrat opozorjen na nepravilnosti, povezanimi z izobraževanji, ki so za starejše pogoj za unovčitev digitalnega bona.

V javnosti kroži informacija, da naj bi se nepravilnosti zaznale pri izvajalcu izobraževanj Smart Naris, in sicer od predhodnega zbiranja prijav do spreminjanja časovnih terminov, lokacij in nezakonitih zahtev na prijavnih obrazcih (povrnitev stroškov izobraževanja v primeru neudeležbe.

Zato naj bi se porajal dvom o pravilnosti celotnega izbirnega postopka za dodelitev sredstev v okviru javnega razpisa in dvom, ali morebiti prihaja do nepravilnosti pri izvajanju pogodb tudi pri drugih izvajalcih izobraževanj.

Da bi pravočasno raziskali vse relevantne okoliščine v povezavi z izborom vseh izvajalcev in izvajanjem že sklenjenih pogodb z vsemi izvajalci, naj bi ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh od sklada zahtevala, da na vse izvajalce izobraževanj, s katerimi je ta sklenil pogodbe na osnovi javnega razpisa, naslovi poziv za takojšnjo začasno ustavitev vseh nadaljnjih dejavnosti v zvezi z izvedbo izobraževanj.

Z izobraževanji po navodilih ministrice ne bi nadaljevali do razjasnitve pravnega in dejanskega stanja glede morebitnih nepravilnosti pri izboru izvajalcev oziroma nepravilnosti izvajalcev pri izvajanju že sklenjenih pogodb. Hkrati naj bi ministrica od sklada zahtevala tudi naj ta znova preveri pravilnost opravljenega izbora izvajalcev ter pri vseh izvajalcih, s katerimi je sklenil pogodbe. In tudi, da izvede nadzor, ali pogodbe izvajajo v skladu z določili razpisa, razpisne dokumentacije in sklenjenih pogodb. Končno poročilo o morebitnih nepravilnostih pričakuje pa od sklada pritajuje do 2. septembra.

Težava pa je ta, da eden od t. i. spornih izobraževalcev, to je Smart Naris, prvo predavanje razpisal za 2. september in drugo za 3. oktobra, kot je potrjenim prijavljenim, na svoji splesni strani – brez povratne pošte – sporočal (če je šlo za elektronsko prijavo) Smart Naris.

Ker pa bi prijavljeni na izobraževanje pri Smart Narisu morali istega obvestiti, da se odpovedujejo izobraževanju, in sicer 5 dni pred začetkom predavanj, kar so ob prijavi s svojim podpisom potrdili (prvo predavanje naj bi se začelo 2. septembra), se lahko zgodi, da jim bo ta zaračunal 124 evrov plus DDV.

Namreč, če Vladna služba za digitalno preobrazbo ne odloči, da Smart Naris ni potrjen, bo ta ljudem lahko omenjeni znesek zaračunal, saj so ob prijavi podali izjavno, da se s tem strinjajo.

Torej bi Vladna služba za digitalno preobrazbo morala o tem ali je sprejeta odločitev o nekompetentnosti ali kompetentnosti podjetja Smart Naris in tudi ostali, to storiti, in sicer vsaj do 28. avgusta./LN/