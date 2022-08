Pivo & Burger Fest se vrača na Pogačarjev trg

Ljubljana, 23. avgust 2022 – Sedemnajsta edicija priljubljenega kulinaričnega projekta Pivo & Burger Fest se prvi popočitniški vikend, 3. in 4. septembra, vrača na Pogačarjev trg v Ljubljani. Obiskovalci se bodo lahko žgečkanju mehurčkov v pivu, velikim ugrizom v sočne burgerje, zobanju krompirčka ali čebulnih obročkov ter drugim užitkom prepustili v soboto med 11. in 23. uro ter v nedeljo med 11. in 21. uro. Svoje adute bodo lahko poiskali med več kot sto različnimi napitki več kot dvajsetih različnih ponudnikov ter na prav tako okoli dvajsetih stojnicah s ponudbo burgerjev.

Pivo & Burger Fest dokazuje, da je priljubljeni tandem osvojil srca slovenskih jedcev in se, še posebno v spremljavi sproščenega vzdušja in dobre glasbe, uveljavil kot nepogrešljiva klasika. Ekipa, ki festival organizira že od leta 2014 in ki je zaslužna tudi za uspešna projekta Odprta kuhna in Brina, ljubljanski festival džina, želi z letošnjimi srečanji v Ljubljani in drugod po Sloveniji potrditi svojo tezo – pivo in burger sta najlepši par! »Spajanje odličnih kraft piv z gurmanskimi burgerji je že zdavnaj preraslo vse pričakovane okvire. Sprva nišno področje odkrivanja butičnih piv in burgerjev iz najkakovostnejših sestavin, rezervirano za največje navdušence, je postalo splošno dostopno, skorajda pričakovani standard širom Slovenije. Menim, da je k temu prispeval tudi naš festival, in gotovo ni naključje, da organiziramo že sedemnajsto srečanje, projekt pa še vedno raste,« je povedal idejni vodja projekta, Lior Kochavy.

Po tem, ko je spomladansko edicijo Pivo & Burger Festa v Ljubljani odplaknil dež, so ljubitelji piva in burgerjev na svoj račun lahko prišli na prvih gostovanjih festivala na Ptuju in v Novi Gorici, 24. septembra se ga bodo razveselili še v Novem mestu. A le ljubljanska edicija poteka ves konec tedna ter tako ponuja še več priložnosti za raziskovanje pivovarskih domislic in okusnih idej domačih specialistov za burgerje. Obiskovalci bodo lahko znova preverili, ali so favoriti upravičili svoj sloves in ali se je med osveženo ponudbo znašel kakšen atraktiven novinec. Seveda si bodo lahko poleg strastnih mesojedcev dušo na Pogačarjevem trgu privezali tudi pristaši vegetarijanskih in veganskih izbir, pa tudi sladkosnedi ne bodo šli domov lačni.

Za lažje načrtovanje obiska

Burger bodo ponudili: Gostilna in pivnica Stari pisker, Gostilna Bužinel, Punkt, MANGOOP burgers ‘n’ stuff, The AMAZE, 7 Burger, Dnevni bar pr’Mrtinet, Super hrust, Bazen Bar & BBQ, Kuhinja Krušič, Food Point, Bistro Čad, Pišek bar, Pri babici Marici, O’mami Burgers, Majaronka ter slaščice Stories by Lea in Atelier Karim.

Pivo vam bodo natočili: Green Gold Brewing, Pivovarna Pelicon, Reset Brewery, Tektonik Kraft Pivovarna, Maister Brewery, Thirsty River Brewing, Loo-blah-nah, Bevog Brewery, Human Fish Brewery, Pivovarna Mali Grad, Hopsbrew, Barut Brewing & Blending, Human Fish Brewery, Time Brewery, Reservoir Dogs, Pivotoč, Lobik Brewery, Stazione Parenzana Brewery, Pivovarna Valjhun, Carniola Brewery, Hoop&Hoof in Malner Cider s ciderji, Merit Showroom z irskimi pivi in grenčicami ter J&B Vinoteka z beer spritzem in drugimi osvežujočimi napitki.