Ali bodo nekateri izvajalci prijavljenim za izobraževanje zaradi mečkanja SVRSDP lahko zaračunali 124 + DDV za nerealizirano izobraževanje

Ljubljana, 24. avgust 2022 – Različni mediji objavljajo informacijo, da naj bi Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo (SVRSDP) včeraj, 23. avgusta, preklicala izobraževanje za 5000 že prijavljenih državljanov, tisti starih 55 let ali več. In sicer zato, ker naj bi Slovenski regionalno razvojni sklad, ki vodi projekt t. i. izobraževanje (to bi državo za 5000 ljudi stalo za izobraževanje 756.400,00 evrov in 750.000,00 evrov za bone, ki naj bi jih prejeli v izobraževanje vključeni državljani – stari 55 let ali več..) dovolil izbranim izvajalcem, da so ti pri postopku prijav za izobraževanje naredili veliko napak.

Na spletni strani SVRSDP pa piše le – »Na Službi Vlade RS za digitalno preobrazbo z zaskrbljenostjo ugotavljamo, da v zvezi z izvajanjem pogodb, ki jih je Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju: Sklad) sklenil z izbranimi izvajalci na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle, stare 55 let ali več na področju digitalnih kompetenc za leto 2022 (v nadaljevanju: Javni razpis), prihaja do številnih nepravilnosti, na kar smo Sklad v zvezi z izvajalcem Smart Naris tudi že večkrat opozorili. Danes (23. avgusta p.p.) smo od Sklada zahtevali takojšnjo začasno ustavitev vseh aktivnosti v zvezi z izvedbo izobraževanj«.

Torej ne gre za uradno ukinitev ampak le poziv, ki nima pravnega učinka ne za izvajalce in ne za prijavljene na tečaje za izobraževanje za t. i. pridobitev ustreznih (kaj je ustrezno ne ve nihče) digitalnih veščin, kar je pogoj za pridobitev pravice do bona v vrednosti 150 evrov na osebo, in sicer za tiste osebo, ki je opravila vsaj 9 šolsko urno izobraževanje.

Da se ve, nič še ni ukinjeno! To trditev dokazuje – ta povezava – na stran Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo (SVRSDP), kjer le piše, da naj bi ta odločitev o morebitni zaustavitvi izobraževanje sprejela, če sploh, šele 2. septembra. V primeru, da to stori na ta dan (in ne pred 28. avgustom) se lahko zgodi, da bodo prijavljenci za izobraževanje pravno gledano, po podpisano prijavni dokument (med njimi in izobraževalno institucijo), lahko deležni računa s strani izobraževane institucije, in to v višini 151,28 evra.

In zakaj težava, in to materialna? Zato, ker so ljudje, ki so uspeli s prijavo, ob prijavi podpisali izjavo, da bodo 5 dni pred začetkom tečaja, istega odpovedali, če se ga ne bi želeli ali hoteli udeležiti. V primeru, da tega ne storijo (torej do 28. avgusta) jim, bo lahko za neobjavljeni tečaj izbrani organizator (če ne bo uradno ukinjen, kot nosilec izobraževanja, do vključno do 28. avgusta) lahko mirno zaračunal 124 € z dodanim DDV.

Ker so prvi tečaji (tudi pri spornem izvajalcu – Smart Noris) napovedani 2. septembra, bo odločitev Službe Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo prepozna, če ta ne bo uradno sprejeta do 28. avgusta. Namreč brez uradne, in to pravno veljavne ukinitve se lahko zgodi, da bodo prijavljeni »digitalni neizobraženi starostniki – od 55 let in naprej« ostali tako brez izobraževanja in bonov ter še brez 151,28 evra.

In še to! Zanimivo, da nekateri izvajalci izobraževanje že izvajajo./objavo pripravil: Janez Temlin/Foto: arhiv LN/