Objavljen poziv na spletne delavnice za prijavo na razpis za Zoisovo štipendijo in štipendije za deficitarne poklice

Ljubljana, 24. avgust 2022 – Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije sporoča, da pripravlja spletne delavnice za prijavo na razpis za prihodnje dijake in študente za Zoisovo štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice.

Ko so zapisali v sporočilu za javnost, so vabljeni vsi prihodnji dijaki in študentje, da se udeležijo brezplačnih spletnih delavnic, ki so jih zanje pripravili konec avgusta in v začetku septembra.

Zoisova štipendija

Na spletnih delavnicah bo Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije predstavil razpis, pogoje, novosti in sodelujoče vodil skozi izpolnjevanje vloge, ob tem pa odgovorili na morebitna vprašanja, ki bi se pred oddajo vloge še porajala. Vabljeni tako tisti, ki se prvič prijavljate za dodelitev, in tisti, ki v šolskem oziroma študijskem letu 2022/2023 prehajate na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja. Rok za oddajo vlog je za dijake 9. 9. 2022 in za študente 10. 10. 2022.

Vsi zaiteresirani se lahko prijavite na eno od treh spletnih delavnic, ki bodo potekale, in sicer:

–v torek, 30. 8. 2022, ob 16. uri (prijava),

-v četrtek, 1. 9. 2022, ob 17. uri (prijava),

-v ponedeljek, 5. 9. 2022, ob 16. uri (prijava).

Povezavo do dogodka vam bom organizator prijav, najkasneje en dan pred dogodkom, posredoval na e-naslov, ki ga boste zabeležili v prijavi na delavnico.

Več informacij o razpisu za Zoisove štipendije.

In še osnovni kontaki telefon: 01 43 45 897; ekeltronska naslova: zoisi@sklad-kadri.si ali deficitarne@sklad-kadri.si

Štipendije za deficitarne poklice

Delavnica je namenjena dijakom, ki so že vpisani in se bodo 1. 9. 2022 začeli izobraževati v katerem od programov za deficitarne poklice (seznam deficitarnih poklicev najdete tukaj). Na delavnici bo predstavljen razpis, pogoji in kako izpolniti vlogo. Udeleženi pa bodo odgovorili bomo tudi na morebitna vprašanja. Rok za oddajo vlog je 23. 9. 2022. Spletna delavnica bo potekala v torek, 6. 9. 2022, ob 16. uri (prijava).

Povezavo do dogodka vam bomo bo organizator dogodko. najkasneje en dan pred dogodkom, posredovali na e-naslov, ki ga boste zabeležili v prijavi na delavnico. Več informacij o razpisu za štipendije za deficitarne poklice – aktivna povezava.

Druge možnosti štipendiranja

Izmenjevalnica – Sklad mladim omogoča tudi iskanje kadrovskih štipendij. Delodajalci lahko preko aplikacije Izmenjevalnica oddajo potrebe po kadrovskih štipendijah, kjer so načeloma zbrane kadrovske štipendije na enem mestu. Mladi lahko torej informacije o razpisanih kadrovskih štipendijah iščejo preko Izmenjevalnice, kjer delodajalci oddajo svoje potrebe po kadrovskih štipendistih za posamezno šolsko/študijsko leto (trenutno so že objavljene vse razpisane štipendije, ki bodo na voljo s šolskim oziroma študijskim letom 2022/2023). Informacije pa lahko iščejo tudi na spletnih straneh Regionalnih razvojnih agencij – RRA, kjer tudi objavljajo zbrane potrebe delodajalcev po štipendistih, ali spremljajo objave delodajalcev v njihovih internih glasilih, na spletnih straneh, v javnih občilih itd.

Objave drugih organizacij – Na svoji spletni strani sklad objavlja tudi informacije o razpisih oziroma štipendijah drugih domačih in tujih ustanov, organizacij, ki podeljujejo štipendije.

In še kontaktne povezave – Za kakršne koli dodatne informacije so dosegljivi vsak dan med 9. in 14.30, v sredo do 16. ure in v petek do 13.30 na: telefon: 01 43 45 897 in s pomočjo elektronskega naslova deficitarne@sklad-kadri.si /LN