OZS opozarja, da energetska draginja ogroža obstoj podjetij

Ljubljana, 24. avgust 2022 – Zaradi visokih stroškov električne energije in zemeljskega plina obrtniki in podjetniki napovedujejo zmanjšanje dobička, krčenje obsega poslovanja, številne pa skrbi celo obstoj njihovih podjetij. To je med drugim pokazala anketa, ki jo je med svojimi člani izvedla Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.



V anketi smo člane povprašali, kakšne posledice bo imelo povišanje cen energentov na njihova podjetja. Tri četrtine anketirancev navaja, da bodo imeli zmanjšan dobiček, 32 odstotkov pa jih celo pravi, da je ogrožen obstoj podjetja. Da bodo morali krčiti svoje poslovanje, jih ocenjuje 29 odstotkov vprašanih, 15 odstotkov pa jih razmišlja o odpuščanju delavcev.

»Podatki, ki smo jih pridobili od naših članov, so pravzaprav pokazali to, kar smo tudi sami ocenjevali. Kar petina sodelujočih v anketi beleži enormno, tudi petkratno povišanje stroškov električne energije in zemeljskega plina v tem letu, izjemno zaskrbljujoče pa je dogajanje v prihodnjem letu. Podjetja tako napovedujejo krčenje obsega poslovanja in zmanjšanje dobičkov, ogrožen je celo obstoj podjetij. Zato pričakujemo, da bo vlada čim prej predstavila nabor ukrepov, s katerimi bo pomagala gospodarstvu v prihodnjem letu. Obenem si želimo, da vlada čim prej sprejme ukrep čakanja na delo doma in skrajšanega delovnega časa, kar bi podjetjem omogočilo obdržati kader v krznih razmerah. Tak ukrep se je izkazal za učinkovitega tudi v času t.i. korona krize,« ob tem pojasnjuje Blaž Cvar, predsednik OZS.

Polovica (53 %) vprašanih jih beleži do 50-odstotno zvišanje stroškov zvišanje električne energije v letu 2022 v primerjavi z letom 2021. 50 do 100-odstotno zvišanje stroškov v tem letu beleži slaba tretjina vprašanih (29 odstotkov), preostala petina vprašanih pa ima v tem letu od 100 do 500-odstotno dražje položnice za električno energijo.

Na podlagi rezultatov ankete v OZS ocenjujemo, da bo uredba o določitvi cene električne energije, ki za male poslovne odjemalce določa najvišjo dovoljeno ceno električne energije, zajela večino malih obrtnikov in podjetnikov. Pri večjih odjemalcih pa nedavno sprejeti zakon o pomoči gospodarstvu zaradi visokih cen električne energije in zemeljskega plina ne bo zadostoval. OZS je tako že apelirala na vlado, da naj bo prihodnja shema pomoči izdatnejša, da bo do pomoči prišlo več podjetij, obseg pomoči pa naj bo večji.

Podobna slika se je pokazala tudi pri stroških zemeljskega plina. 59 % vprašanih beleži do 50-odstotno zvišanje cen zemeljskega plina v letu 2022 v primerjavi z letom 2021. Petini vprašanih (22 %) pa so se stroški plina povečali med 50 in 100 odstotkov. Ostala petina vprašanih v tem letu beleži od 100 do 500-odstotno zvišanje stroškov zemeljskega plina.

Anketa je še pokazala, da večina obrtnikov in podjetnikov, 69 odstotkov vprašanih, še nima sklenjenih pogodb za dobavo električne energije za leto 2023.

V anketi, ki jo je OZS izvedla med 19. in 24. 8., je sodelovalo 820 obrtnikov in podjetnikov, članov OZS.