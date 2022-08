Slovenski regionalno razvojni sklad naj bi odredil ustavitev izobraževanj za starejše; A je res?

Ljubljana, 25. avgusta – Potem ko je vladna služba za digitalno preobrazbo na Slovenski regionalno razvojni sklad v torek, 23. avgusta, naslovila poziv po takojšnji začasni ustavitvi vseh dejavnosti v povezavi z izvedbo izobraževanj za starejše, od 55 let in več, na področju digitalnih kompetenc, ki so pogoj za unovčitev digitalnega bona, naj bi sklad danes, 25. avgusta, to odredil vsem izbranim izvajalcem izobraževanj.

Službe vlade za digitalno preobrazbo nima nikakršnega sporočila, kako naj se zdaj obnašajo potrjeni državljani, ki so si že zagotovili eno od 5000 mest za t. i. izobraževanje za t. i. digitalno preobrazbo.

Vladna služba je namreč ob ugotovitvi, da pri izobraževanih prihaja do številnih nepravilnosti, izrazila pričakovanje po dodatnih pojasnilih in usmeritvah, in sicer do 2. septembra, vsaj tako je zapisano na njihovi spletni strani.

Seznam izvajalcev izobraževanj za starejše – 55 let in več – je bil objavljen v začetku meseca avgusta, in sicer 2. avgusta, mesta, ko so izbrani izvajalci, večina od njih 18. avgusta, pa so se hitro zapolnila.

Po poročanju nekaterih medijev je na nekaterih vpisnih mestih po državi nastala velika gneča, bolje rečeni celo neredi. Zaradi majhnega števila prostih mest pa je prihajalo tudi do prerivanj. Nekatera izobraževanja so se medtem že začela.

Torej, današnja objava v medijih, da je Slovenski regionalno razvojni sklad odredil ustavitev izobraževanj za starejše, še ni natančno, ni definirano oz. objavljeno na zato ustreznih mestih ali na spletni strani Slovenskega regionalnega razvojnega sklada ali strani njihovega naročnika Službe vlade za digitalno preobrazbo. Izjave predstavnikov Slovenskega regionalnega razvojnega sklada pa, to se ve, nimajo pravnega učinka, če takšna odločitev ni jasno objavljena na ustreznem mestu.

Namreč prav bi bilo, da bo morali izvajalci, ki morajo (če je to na tak način sploh mogoče, saj gre za pogodbeni odnos – Slovenski regionalno razvojni sklad – izbran izvajalec izobraževanja) trenutno zaustaviti (javno to ni vidno, na nobenem uradnem portalu – razen v medijih, ki ponavljajo objavo STA) izobraževanje za strešje od 55 let zaustaviti izobraževanje, dobiti navodilo kdaj in na kakšen način morajo o zaustavitvi izobraževanja izbrane udeležence obvestiti.

Ta pristop dokazuje tako neorganiziranost Službo vlade za digitalno preobrazbo ter z njihove strani izbranega nosilca Slovenski regionalno razvojni sklad (preverili na njunih spletnih straneh, 25. avgusta ob 16:30). Upati je tudi, da ljudem, ker je vse tako na pol organizirano, zato ne bodo povzročeni še dodatni stroški./LN/