Za ljubitelje kolesarstva – prijave na Istrski kolesarski maraton so odprte

Istra, 26. avgust 2022 – Istrske ceste bodo oktobra, praviloma 15. in 16. oktobra, že tradicionalno preplavili kolesarji na že 9. Istrskem kolesarskem maratonu. Tokratni štart bo v občini Izola, organizatorji pa pripravljajo tri razgibane trase v dolžini 13, 44 in 77 km ter bogat spremljevalni program, ki slovensko Istro poveže v športno-rekreacijskem duhu. Torej ljubitelji kolesarstva prijave na že 9. tradicionalni Istrski kolesarski maraton, regijski projekt vseh obalnih občin, ki ga letos 15. in 16. oktobra gosti Izola, so že odprte – na tej aktivni povezavi.

Kot je znano je Istrski kolesarski maraton tradicionalna prireditev, ki povezuje vse obalne občine (Občina Izola, Mestna občina Koper, Občina Piran in Občina Ankaran) in slovensko Istro ter jih za en konec tedna združi v športno-rekreativnem duhu. Rekreativni kolesarji bodo na svoj račun prišli 15. in 16. oktobra. Tokratni štart in prireditev bo gostila občina Izola.

Organizatorji tekme pripravljajo tri trase, ki bodo speljane po razgibanem istrskem zaledju in sicer v dolžinah 13, 44 in 77 km. Tekma je namenjena rekreativnim kolesarskim navdušencem, kljub temu pa med njimi ne manjka tekmovalnega duha, saj bodo tudi letos okronali kraljico in kralja vzpona.

Bogat spremljevalni program se bo v soboto pričel s kolesarskim festivalom, v okviru katerega se bodo lahko obiskovalci preizkusili na poligonih, obiskali številne tematske stojnice in se udeležili družinskega kolesarskega izleta. Kolesarski praznik se bo nadaljeval z gledališko predstavo za otroke in odrskim dogajanjem ter vrhuncem dneva – brezplačnim mini maratonom za najmlajše. Večer bo zaokrožil Beer festival v izvedbi izolskega Hangar bara.

Rekreativno nedeljo bo spremljal glasbeni program in Istrska tržnica na kateri se bodo predstavili lokalni podeželski ponudniki, obiskovalci pa bodo imeli priložnost preizkusiti dobrote, ki jih ponuja bogata istrska kulinarika in bodo uživali v pestrem kulturnem dogajanju. Istrska tržnica se izvaja v sklopu projekta LAS Istra Oživimo podeželje, sofinanciranega iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

Istrski kolesarski maraton podpirajo obalne občine – Občina Izola, Mestna občina Koper, Občina Piran in Občina Ankaran ter pokrovitelji Luka Koper, Hervis in Oshee.

Fotografije in video predstavitev, ki nam jih je posredoval organizator, so iz Istrskega maratona minulega obdobja. Kašne bodo letos naše pa boste videli 15. in 16. oktobra./LN/Foto in video: press – Kolesarsko društvo Raketa/