Letošnji Blejski strateški forum z manj odmevnimi gosti

Bled, 28. avgust 2022 – Blejski strateški forum (BSF) je projekt Vlade Republike Slovenije. Skupaj ga organizirata Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije in Center za evropsko prihodnost. Gre za največjo vsakoletno mednarodno konferenco na območju srednje in jugovzhodne Evrope, ki na Bledu poteka že od leta 2006.

Velja dodati, da Blejski strateški forum zagotavlja tudi ustrezno prepoznavnost in umeščenost prednostnih nalog in interesov slovenske zunanje politike v mednarodnem okolju. Udeleže pomembnejših gostov pa dokazuje njegovo vsestransko pomembnost v evropskem in svetovnem političnem ter gospodarskem prostoru.

Lani, leta 2021, je BSF obravnaval temo z naslovom »Prihodnost Evrope«. Udeležba lani je bila res odmevna, saj se je foruma, ki je potekal 1. in 2. septembra 2021, udeležilo 5 predsednikov držav, 12 predsednikov vlad, 10 zunanjih ministrov, 14 ministrov in kar 27 predstavnikov mednarodnih organizacij.

Kot javnosti sporoča na svoji FB strani (na uradni strani zunanjega ministrstva je ta PODATEK – aktivna povezava) naša zunanja ministrica Fajonova naj bi se letošnjega Blejskega strateškega foruma, ta se bo potekal v ponedeljek, 29. avgusta in torek 30. avgusta, pod naslovom “Vladavina moči ali moč pravil?” udeležilo 16 zunanjih ministrov in nastopilo 160 govorcev iz celega sveta.

No, v svoji objavi na FB je ministrica pozabila omeniti udeležbo (vsaj tako piše v programu BSF) predsednika Islandije Guðnia Th. Jóhannessona, predsednika hrvaške vlade Andreja Plenkovića, predsednika vlade Albanije Edija Ramo ter “interaktivna” gosta Maio Sandu, predsednico Moldavije in Volodimirja Zelenskega, predsednika Ukrajine.

Torej, če zanemarimo, da je naša ministrica pozabila omeniti nekaj pomembnih gostov, je dejstvo to, da se letošnjega Blejskega strateškega foruma, z naslovom “Vladavina moči ali moč pravil?”, udeležuje bistveno manj, v mednarodnem prostoru, znanih političnih osebnosti.

In še to! Blejski strateški forum (BSF) je projekt Vlade Republike Slovenije. Skupaj ga organizirata Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije in Center za evropsko prihodnost, a to še ne pomeni, da se njegova osnovna predstavitev omogoča le angleško govoreči javnosti. Saj se Blejski strateški forum (BSF) dogaja v Slovenijo? Če bi se ta dogajal v kateri koli drugi državi, ta svojega jezika zagotovo ne bi zanemarila, kot to počne Slovenija./J. T. / Fotomontaža BSF logotipa z dodatkom fotografije ministrice povzet po njeni FB strani/