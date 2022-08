O marginalni skupini te države, na katero vsi pozabljajo, tudi tisti, ki se delajo, da jo zastopajo

Ljubljana, 28. avgust 2022 – Da so upokojenci del družbe, ki postajajo marginalna skupina te države (ob tem pa so nekaterim v tej družbi celo v napoto) je znana stvar. Sedanja vlada (ni edina, da ne bi komu jezik prehitel možganov) to dokazuje s tem, da se do upokojencev obnaša, kot da so ti vse večji »odpadek« družbe in ne njen soustanoviteljski del. Gre milo rečeno za ponižujoč odnos do generacije, ki jo to državo soustvarjala, a zdaj postaja pozabljena in odrinjena na obrobje.

Ob tem mačehovskem odnosu, t. i. aktivne družbe, do upokojencev je zanimivo tudi to, da si zastopanje upokojencev prisvajajo tudi tisti, ki imajo pooblastilo le dela slovenskih upokojencev. V mislih imamo Zvezo društev upokojencev Slovenije (ZDUS), ki ji predseduje Janez Sušnik s sodelavci. Človeka, ki se v javnosti predstavlja za predstavnika slovenskih upokojence, čeprav je res to, da ZDUS pod njegovim honoriranim predsedovanjem ta zastopa le dobro tretjino le teh.

Sušnik (ta naj bi zastopal okoli 200 tisoč upokojencev, teh pa je, ko kažejo podatki okoli 600 tisoč) se hodi h Golobu le slikat, ko mu ta prodaja bučnice. In njemu je že dovolj to, da nastopa v nepomembnem video prispevku, ki ga nacionalna televizija objavi tam »vzadaj«.

Seveda pa predsedniku vlade niti na misel ne pride, da bi pomislil, da je treba reševati, ne le njegove obveze do NVO-jev, ampak tudi socialno stanje upokojenk in upokojencev, čeprav so mu tudi ti izdatno pomagali, da je tako trdno v sedlu, kot je.

Ker Golob ni mož dobrega spomina, seveda, ko doseže želeno, se raje vrnimo k t. i. samooklicanemu zastopniku »vseh« upokojencev Janezu Sušniku. Dejstvo je, da se Sušnik ne more predstavljati ter javno izpostavljati kot zastopnik vseh upokojencev, ampak le tistega dela slovenskih upokojencev, ki plačujejo članarino za »njegov« ZDUS – Zveza društev upokojencev Slovenije. To pa pomeni, slabo tretjino vseh upokojenk in upokojencev.

Dokaz, da je naša navedba drži, glede njegovega zastopanja slovenskih upokojenk in upokojencev, dokazuje objava na uradni spletni strani ZDUS, kjer ta navaja: “ZDUS – Zveza društev upokojencev Slovenije deluje od leta 1946 in je po številu članstva (malo pod 200.000 članov) in 507 društev ena največjih nevladnih organizacij v Sloveniji. ZDUS je organizirana na lokalni, regionalni in nacionalni ravni. Je nevladna, neprofitna in samopomočna organizacija upokojencev. s statusom humanitarne organizacije in organizacije v javnem interesu na področju sociale in kulture.

V ZDUS se člani prostovoljno združujejo z namenom medsebojnega povezovanja in sodelovanja za uresničevanje in usklajevanje skupnih interesov, za izboljšanje kakovosti življenja svojih članov, upokojencev in drugih starejših, ter za njihovo zastopanje pred državnimi in drugimi organi na ravni države, za izvajanje humanitarnih dejavnosti ter drugih dejavnosti, ki so v javnem interesu”.

A piše tudi to: “Nagrada predsednika ZDUS znaša 717,64 EUR bruto. Z nagrado se izplača malica 5,00 EUR za prisotnost najmanj 4 ure dnevno in prevoz na in z dela v višini 9,36 EUR. V letu 2021 je prejel 10.645,00 EUR bruto dohodka. Nagrada se izplačuje podpredsednicama ZDUS v višini 569,56 in 549,98 EUR bruto. Z nagrado se izplača malica 5,00 EUR za prisotnost najmanj 4 ure dnevno in prevoz na in z dela v višini 27,18 in 10,98 EUR. Za svoje delo od ZDUS ne prejemajo nobenih drugih honorarjev”.

A je zdaj jasno, zakaj naša trditev, da se gospod Janez Sušnik v javnosti lahko predstavlja le kot zastopnik dela slovenskih upokojencev, kar tudi pomeni, da ko bo z Golobom modroval, in to brez učinka, da naj to dela le v imenu svojih članov in ne v imenu vseh upokojencev.

Ostali del upokojencev (ni pomembno, če so levega ali desnega prepričanja), to je večina pa mora sedanji vladni garnituri jasno povedati, da je inflacija načela njihove žiro račune in, da jih vse večja draginja spravlja v človeka nevredni položaj.

Zato se mora predsednik vlade Golob in njegov minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec zavedati, da tudi teh 400 tisoč upokojencev, ki nima svojega plačanega zastopnika, dolgo in mirno ne bodo prenašali, da jih odriva na rob družbene lestvice. Res je, da so stari, to še ne pomeni, da ne zanjo misliti s svojo glavo, pa tudi, če je treba, vihteti gorjačo.

No, kar se gospoda Janeza Sušnika tiče, ki ob svoji pokojnini (zagotovo ni minimalna) prejem še lep mesečni honorar za vodenje ZDUS pa le še toliko, da naj uživa v posnetih kadrih v ne prav izstopajočih prispevkov nacionalne televizije, kjer bi on bil tako rad v ospredju, da kakšno nepomembno reče povezano s tistimi iz skupnosti ZDUS, ki naj bi jih zastopal.