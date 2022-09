V dolino pod Poncami se že devetič vrača tekmovanje Red Bull 400

Planica, 1. september 2022 – V soboto 10. septembra se v dolino pod Poncami že devetič vrača tekmovanje Red Bull 400, na katerem tekmovalci premagujejo 400 metrov dolgo progo na letalnico bratov Gorišek. Med udeleženci ja veliko tistih, ki ciljajo na vrhunski rezultat, še več pa tistih, ki pridejo v Planico premagati same sebe. No, mogoče še soseda 😉

Barbara Trunkelj, zmagovalka Red Bull Planica 400 – 2021





Spet se približuje tisti čas v letu, ko močni, vzdržljivi, pogumni in trmasti osvajajo planiško letalnico bratov Gorišek. Od spodaj navzgor, po dveh ali štirih, posamezno ali v štafeti. Tek na letalnico je postal že tradicionalen in skoraj obvezna kljukica za vsakega športnega Slovenca. Na tekmovanje Red Bull 400 mnogi pridejo le po eno, pa jih reč navduši in prevzame, da se vsako leto vračajo. Podirajo lastne rekorde, premagujejo sebe in druge. Kar nekaj jih seveda pride tudi v lov na skupno zmago, pa v upanju na nov absolutni rekord.



Slednjega pri moških drži Luka Kovačič, postavil ga je lani, znaša pa 4 minute in 53 sekund. Luka je v Planici zmagal že štirikrat zapored, vsakič je tudi popravil rekord. Barbara Trunkelj je trikratna zmagovalka pri ženskah, lani je prvič posegla tudi po rekordu, ko je prejšnjega, Italjanke Valentine Belotti, izboljšala za kar 9 sekund, na 6:11.





Planiška preizkušnja Red Bull 400 je ena od tekmovanj s tem nazivom, ki potekajo po vsem svetu, je pa občutno najtežja od vseh, zato uspeh na njej velja za prestiž. Postreže z višinsko razliko 202 metra, na vsega 400 metrih proge. Ne popušča praktično nič, le kratek prehod s hrbtišča na zaletišče, ko se proga malenkost položi, daje nekoliko več zraka tekmovalcem.



To tekmovanje pa še zdaleč ni le dirka gorskih tekačev. Pravzaprav se na njem pomerijo ljudje z vsemi mogočimi športnimi in rekreativnimi ozadji, pa tudi takšni, ki jim je dobra kondicija pogoj za opravljanje službe. Od tod kategorija profesionalnih štafet, kjer najdemo ekipe gasilcev, policistov, reševalcev… Ti se, tako kot v kategoriji običajnih štafet, pomerijo v teku na 4×100 metrov.



Med posamezniki smo na prejšnjih izvedbah tekmovanja videli tudi že mnoge profesionalne športnike, ki se s tekom šrečujejo le občasno na treningih, zato sploh ne računajo na dober rezultat, pridejo le po kljukico in malo popestritve sicer monotonega trening rituala. Dobremu rekreativcu se tako prav lahko zgodi, da na tej dirki premaga kakšnega svetovnega prvaka. Med takšnimi je bil tudi že eden najboljših kajakašev slalomistov na svetu – Peter Kauzer. Za trening teče, v hrib pa ne pogosto. Letalnica ga je izmučila bolj kot marsikatera proga na divjih vodah, je povedal takrat, a je bil hkrati zelo vesel, da je poskusil. “Vsak naj pride vsej enkrat, super je videti kaj zmore tvoje telo.”



Trenutno je prijavljenih že preko 800 tekmovalcev, prijave pa so še odprte, najdete jih na naslovu http://www.redbull.si/400



Letos se tekmovanje Red Bull 400 odvija že devetič. Prvič se je pod Poncami zgodilo leta 2012, odpadlo pa dvakrat – leta 2014, ko so prenavljali letalnico ter turbulentnega leta 2020.



Letos se bo na letalnico teklo 10. septembra, zopet pa se obeta pestra mednarodna udeležba. Na štartu pričakujemo tudi serijska zmagovalca Luka Kovačič in Barbara Trunkelj, oba z željo po še enem prvem mestu v nizu. A to ne bo lahko, konkurenca je vsako leto močnejša.



Tekmovanje se bo začelo s kvalifikacijami, ki potekajo od dna do vrha letalnice. V finale neposredno napreduje 5 najboljših posameznikov iz vsake kvalifikacijske skupine pri moških, pridruži se jim dodatnih 20 tekmovalcev, ki se v finale uvrstijo na podlagi časa v kvalifikacijah. V ženski kategoriji v finale napreduje 10 najboljših posameznic iz vsake kvalifikacijske skupine, pridruži se jim dodatnih 20 tekmovalk. Pri štafetah v finale neposredno napreduje 10 najboljših štafet iz vsake kvalifikacijske skupine, pridruži pa se jim dodatnih 5.



Vse o tekmovanju, tudi uradni pravilnik, najdete na spletnem naslovu http://www.redbull.si/400