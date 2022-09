Huawei na sejmu IFA 2022 predstavlja paleto novih naprav

Berlin, 3. september 2022 – Iz družbe Huawei sporeočajo, da so ponovno dokazali svojo stalno zavezanost inovacijam, in sicer tudi z vrsto novih izdelkov na sejmu potrošniške elektronike IFA 2022 v Berlinu, ki se je začel danes, 2. septembra in bo trajal do 6. septembra.

Kot sporočajo iz Huaweija je ta predstavili na semu predstavil telefona Huawei nova 10 in Huawei nova 10 Pro, prenosni računalnik Huawei MateBook X Pro, tablico Huawei MatePad Pro in pametno uro Huawei Watch D.

Na, področju strojne in programske opreme Huawei še naprej zagotavlja funkcije in storitve, ki naredijo uporabniško izkušnjo prijetnejšo, bolj povezano in enostavnejšo. Te prednosti so trenutno predstavljene v številnih inovativnih izdelkih, predstavljenih na sejmu IFA, vključno z vodilnimi pametnimi pisarniškimi napravami, nosljivimi pripomočki za zdravje in nove inovacije na področju mobilne fotografije.

Huawei nova 10 in Huawei nova 10 Pro

Povsem nova pametna telefona Huawei nova 10 in Huawei nova 10 Pro sta bila razvita s poudarkom na najnovejših fotografskih trendih. Proizvajalci pametnih telefonov so v preteklosti dajali prednost zadnji kameri, vendar je za milijone uporabnikov najnovejših družbenih medijev ključna zmogljivost sprednje kamere.

Huawei nova 10 in nova 10 Pro sta prva pametna telefona, ki sta zamenjala tradicionalni pristop. Obe napravi se ponašata z impresivno ultra širokokotno sprednjo kamero s 60 MP, ki lahko zajema videoposnetke 4K, Huawei nova 10 Pro pa ima tudi dodatno portretno kamero z ločljivostjo 8 MP za kristalno čiste posnetke od blizu.

Obe napravi imata tudi vrsto impresivnih specifikacij, zasnovanih za navdih mlajše generacije, vključno z zadnjo kamero ločljivosti 50 MP z napredno obdelavo slike, visoko stopnjo osveževanja zaslona in možnostjo hitrega polnjenja. Vse to je zapakirano v neverjetno eleganten dizajn, saj Huawei nova 10 Pro v debelino meri le 7,88 mm, Huawei nova 10 pa je še tanjši s 6,88 mm.

AppGallery uporabnikom ponuja odličen nabor najboljših aplikacij

Ključ do vrhunske uporabniške izkušnje na telefonih Huawei nova 10 in Huawei nova 10 je trgovina AppGallery. Telefona sta polno opremljena z vrsto vrhunskih aplikacij, ki pokrivajo vse vidike vsakdanjega življenja uporabnikov, hkrati pa izkoriščajo vrhunske funkcije strojne opreme. Če iščete aplikacije, s katerimi bi izkoristili prvo sprednjo kamero z dvojnim samodejnim ostrenjem in na novo nadgrajenim samodejnim ostrenjem s štirifaznim zaznavanjem ali visoko hitrostjo osveževanja 120 Hz, je AppGallery odlična destinacija, ki ponuja dostop do več kot 200.000 aplikacij v 18 različnih kategorijah, vključno z navigacijo, igranjem iger, financami, nakupovanjem, zabavo itd. V trgovini AppGallery lahko brez težav uživate z vsemi napravami, ne glede na to, ali uporabljate svoj Huawei nova 10 v kombinaciji z osebnim računalnikom Huawei, pametno uro ali tablico. S svojo osredotočenostjo na uporabniško izkušnjo ima AppGallery tudi dostop do ekskluzivnih ponudb aplikacij in iger, kar je eden od razlogov, zakaj je v zadnjih 18 mesecih uživala neverjetno rast.

Huawei MateBook X Pro

Huaweiev najnovejši lahki pametni prenosni računalnik MateBook X Pro vsebuje vrsto inovativnih funkcij v čudovitem kovinskem mat dizajnu. Zaradi uporabe lahkih in trpežnih magnezijevih zlitin in postopka oksidacijskega premaza z mikrolokom, je prenosnik zelo prenosljiv, vzdržljiv in prijeten na dotik.

Novi Huawei MateBook X Pro izstopa s 14,2-palčnim FullView zaslonom ločljivosti 3,1K in se ponaša z najnaprednejšo sledilno ploščico, kar jih je bilo kdaj mogoče najti na MateBooku. Huawei Free Touch podpira osem načinov upravljanja s kretnjami, vključno s posnetki zaslona, svetilnostjo, prilagajanjem glasnosti in številnimi drugimi.

Nabor čipov, v središču katerega je processor Intel® Core™ 12. generacije, ima popolnoma novo hibridno arhitekturo, ki je 60 % učinkovitejša od svojega predhodnika. Nov hladilni sistem HUAWEI Shark Fin Fan še dodatno omogoča, da Huawei MateBook X Pro deluje učinkovito dlje časa.

Huawei MatePad Pro

Premijska tablica naslednje generacije, Huawei MatePad Pro, je bila posodobljena v smislu zunanje zasnove, kakovosti zaslona, avdio-vizualne izkušnje, programske in strojne opreme. Na voljo je z 12,6-palčnim zaslonom HUAWEI OLED Real Colour FullView s 120 Hz nivojem osveževanja, 90-odstotnim razmerjem med zaslonom in ohišjem ter tehnologijo Universal Color Consistency, ki zagotavlja bogatejšo sliko in dosledne barve.

Huawei MatePad Pro uporabnikom prinaša tudi pametnejšo izkušnjo tabličnih računalnikov in dodatno izboljšuje ustvarjalnost ter produktivnost tabličnih naprav, saj ponuja izkušnjo, podobno osebnemu računalniku. Funkcije, kot sta App Multiplier in Multi-Window, omogočajo hkratno obdelavo več nalog. Poleg tega digitalno pisalo Huawei M-Pencil 2. generacije in pametna magnetna tipkovnica omogočata uporabnikom vsestranskost pri preklapljanju med pisarniškimi, ustvarjalnimi in študijskimi nalogami. Huawei MatePad Pro izstopa med tablicami z večjim zaslonom in vedno uporabniku omogoča večjo produktivnost.

Huawei Watch D

Veliko Huaweievih nosljivih naprav lahko spremlja različne pomembne vitalne zdravstvene podatke, kot je natančno beleženje srčnega utripa in nasičenosti krvi s kisikom (SpO2), kar uporabnikom zagotavlja boljši nadzor and lastnim telesom in s tem povezanim zdravjem. Najnovejša pametna ura Huawei Watch D prav tako vsebuje inovativen sistem za merjenje krvnega tlaka uporabnika in podpira elektrokardiogram (EKG).

Ura Huawei Watch D deluje tudi kot celovit zdravstveni pomočnik s celodnevnim spremljanjem SpO2 in srčnega utripa, kar vam bo omogočilo nastavitev samodejnih opomnikov za nizko raven kisika v krvi, z njo pa boste lahko spremljali tudi spanec in nivo stresa.

Huaweieve mobilne storitve (HMS)

Huaweiev ekosistem HMS se še naprej razvija z resnično impresivno hitrostjo. Nenehno napreduje, da bi uporabnikom v več napravah ponudil vrhunsko navigacijo, iskanje informacij, elektronsko pošto in spletno nakupovanje. Huawei prav tako nadaljuje z vlaganjem v razvoj trgovine AppGallery, svojo globalno platformo za distribucijo aplikacij, ki ima zdaj že 580 milijonov aktivnih uporabnikov mesečno, od tega več kot 45 milijonov v Evropi. Število aplikacij, ki so na voljo v trgovini AppGallery, se je na medletni ravni povečalo za 147 %, več kot 5,5 milijona registriranih razvijalcev pa si jih prizadeva vključiti še več. S potrošniško izkušnjo v ospredju je AppGallery intuitivno enostaven za uporabo in prihaja z vrsto vrhunskih aplikacij in ponudb, v njem pa lahko brez truda uživate tudi na vseh napravah, ki zajemajo kombinacijo osebnih računalnikov, pametnih ur in tablic Huawei ter pametnih telefonov Huawei.

William Tian, Huaweiev predsednik za Zahodno Evropsko unijo, je ob predstavitvi novih naprav povedal: »Veseli smo, da smo se po nekaj letih polnih izzivov vrnili na sejem IFA. IFA je že od nekdaj odlična platforma za neverjetne inovacije v tehnološki industriji in Huawei ponovno ponuja nekaj resnično zanimivih izdelkov.«

»Osredotočili smo se na izjemno zasnovano strojno opremo, programsko opremo, ki zagotavlja brezhibno izkušnjo v več napravah, in fotografsko zmogljivost, prilagojeno potrebam uporabnikov. Od zdravja in fitnesa do zabave in pametnih pisarniških rešitev, Huawei še naprej premika meje in našim številnim zvestim uporabnikom po vsej Evropi bomo še naprej prinašali neverjetne tehnološke inovacije.«/LN/Foto – press Huawei/