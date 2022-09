Od danes, 5. septembra, se začenja boj tudi za lokalne stolčke

Slovenija, 5. september 2022 – Z današnjim dnem, 5. septembrom, se začne še tretji del priprav za letošnje volitve, in sicer lokalne volitve. Namreč od danes, 5. septembra, do 20. oktobra je čas, ko lahko volivci na upravnih enotah overijo podpise podpore kandidatom in kandidatnim listam, ki se bodo za svetniška in županska mesta v 212 občinah 20. novembra potegovali zanje.

Kandidate in liste kandidatov za občinski svet določijo politične stranke v občini in volivci v volilni enoti. Medtem ko politične stranke kandidate in kandidatne liste določijo v skladu s svojimi pravili na tajnem glasovanju, morajo nestrankarski kandidati in kandidatne liste za nastop na volitvah zbrati zadostno število podpisov volivk in volivcev.

Velja vedeti, da kandidata za člana občinskega sveta oz. listo kandidatov mora s podpisi podpreti najmanj odstotek volivcev v volilni enoti na dan razpisa volitev, vendar ne manj kot 30 in ne več kot 1000.

Za vložitev kandidature za župana pa se zahtevajo podpisi najmanj dveh odstotkov volivcev, ki so glasovali v prvem krogu na zadnjih rednih volitvah za župana, vendar ne manj kot 15 in ne več kot 2500.

Potrebno število podpisov volivcev za vložitev kandidature za župana in za kandidaturo oziroma listo kandidatov za člane občinskega sveta v posamezni volilni enoti morajo objaviti občinske volilne komisije.

Kot rečeno bodo lokalne volitve izvedene 20. novembra, mesec dni prej, to je 20. oktobra pa se začenja tudi uradna enomesečna predvolilna kampanja, ki se mora končati najpozneje 24 ur pred dnem glasovanja, to je v petek, 18. novembra, ob polnoči, ko bo nastopil volilni molk.

Prav je, da se ve! Če občinski svet šteje od 7 do 11 članov, člane volimo po večinskem načelu. Če šteje 12 do 45 članov, člane volimo po proporcionalnem načelu.

Člane občinskega sveta, ki so predstavniki italijanske ali madžarske narodne skupnosti oziroma romske skupnosti, volimo po večinskem načelu.

V primeru županskih volitev velja, da bo v tistih občinah, kjer noben županski kandidat ne bo dobil večine glasov (50 odstotkov plus en glas), se bo v teh občinah opravil še drugi krog volitev (le med prvo in drugo uvrščenim kandidatom), in sicer 4. decembra. Zmagal pa bo tisti kandidat, ki bo v drugem krogu (neglede na udeležbo) prejel več glasov.

Volivci imajo volilno pravico samo v tisti občini, kjer imajo prijavljeno stalno prebivališče. Na lokalnih volitvah lahko volijo tudi tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v RS.

Torej, od danes, 5. septembra, se začenja boj tudi za lokalne stolčke, ki jih bodo uspešni na lokalnih volitvah lahko zasedali po 20. novembru (nekateri župani pa v primeru drugega kroga po 4. decembru)./LN/