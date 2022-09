Akcija za dober namen – Linški piškoti z Viki kremo za Junake 3. nadstropja

Ljubljana, 5. september 2022 – September je mesec ozaveščanja o otroškem raku in v sklopu dobrodelne akcije Zlati september se mu pridružujejo tudi v Lidlu Slovenija. Tudi letos so se v duhu dobrodelnosti povezali z dvema slovenskima dobaviteljema – Konditorjem in Petljo. Od prodaje t. i. zlatega izdelka, linških piškotov z Viki kremo, bodo donirali sredstva za društvo Junaki 3. nadstropja.

Letno v Sloveniji za rakom zboli 70 do 80 otrok, rak je tudi drugi najpogostejši vzrok smrti pri otrocih, starih od 5 do 14 let. Ker bolezen zaznamuje vso družino, je poslanstvo društva Junaki 3. nadstropja poleg ozaveščanja o otroškem raku tudi zagotavljanje pomoči in opore obolelim otrokom ter njihovim bližnjim.

Simbol otroškega raka je zlata pentlja, v društvu Junaki 3. nadstropja pa si želijo, da bi si jo v septembru pripelo čim več ljudi in jim tako izrazilo podporo. Ob tem je Katarina Dalla Valle, predsednica nadzornega odbora društva Junaki 3. nadstropja, povedala: »September je mesec otroškega raka. Oboleli otroci imajo eno največjo željo – ozdraveti. Sicer pa so takšni kot vsi drugi otroci – želijo biti sprejeti in se igrati z vrstniki. Zlati izdelek v Lidlu Slovenija nam izdatno pomaga širiti glas o junakih, otrocih z rakom, in razbijati tabuje. Hvaležni smo, da je Lidl v sodelovanju s Konditorjem in Petljo že drugo leto zapored omogočil, da bo zlati izdelek tudi letos sladek in slasten.«

Zlati september tudi v duhu povezovanja z dobavitelji – V Lidlu Slovenija so se za dober namen povezali z dobaviteljem drobnega peciva Konditorjem in podjetjem Petlja, dobaviteljem Viki kreme, ki se akciji pridružuje prvič. Skupaj bodo od vsake prodane škatle linških piškotov z Viki kremo prispevali 0,5 EUR za društvo Junaki 3. nadstropja.

»Smo izjemno ponosni in veseli, da nas je Lidl Slovenija ponovno povabil k sodelovanju pri tem čudovitem projektu. Po lanski uspešno izvedeni akciji in globljem razumevanju izzivov, s katerimi se junaki soočajo, smo letos želeli akcijo še razširiti in tako pričarati še več nasmehov na obrazih naših najmlajših na njihovi poti k okrevanju,« je povedal Marko Bandelj, predstavnik podjetja Konditor.

Nadaljevanje zgodbe z Junaki 3. nadstropja – Zlati september v Lidlu Slovenija letos zaznamujejo drugo leto zapored, ni pa to edino sodelovanje, ki so ga do zdaj imeli z društvom Junaki 3. nadstropja. Leta 2020 je v okviru donacije Deluxe, ki jo Lidl Slovenija že tradicionalno pripravlja v prazničnem času, na hematološko-onkološkem oddelku Pediatrične klinike v Ljubljani nastala Soba zaupanja./LN/