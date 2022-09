Ljubljana, 7. september 2022 – Google danes v skoraj 40 državah predstavlja novo funkcionalnost znotraj storitve Google Maps – okolju prijazno načrtovanje poti (angl. eco-friendly routing). Z okolju prijaznim načrtovanjem poti lahko izberete pot, ki je optimizirana za manjšo porabo goriva, kar vam pomaga prihraniti denar za gorivo in zmanjšati emisije ogljika, kar je za številne Evropejce zelo pomembno. Glede na poročilo Statista za leto 2022 je cestni promet največji vir emisij ogljika v Evropi.

Predstavljajte si, da načrtujete enodnevni izlet iz Ljubljane v Logarsko dolino, v eno najlepših dolin v Evropi – čas potovanja vam vzame približno dve uri. Med potovanjem odprete Google Maps, ki vam ponudi številne poti, vključno s pešpotjo, kolesarsko potjo in možnostjo uporabe javnega prevoza. Glede na oddaljenost končne destinacije, boste najverjetneje izbrali pot z avtomobilom, ki je tudi najhitrejša pot.

Sedaj, poleg prikazovanja najhitrejše poti, Google Maps prikazuje tudi tisto pot, ki je najbolj varčna, če ne tudi najhitrejša. V nekaj korakih lahko preverite relativni prihranek goriva in časovno razliko med dvema potema ter izberete tisto, ki vam najbolj ustreza. Vedno želite izbrati najhitrejšo pot, ne glede na vse? Tudi to je v redu – preprosto prilagodite svoje Nastavitve.

Z mislimi na okolje

Okolju prijazno načrtovanje poti ima vpliv na naš planet. Od prve predstavitve v ZDA, Kanadi in Nemčiji so uporabniki s pomočjo nove funkcionalnosti znotraj Google Maps pripomogli k zmanjševanju več kot pol milijona ton ogljikovih emisij, kar je enako, kot če bi s cest umaknili 100.000 avtomobilov na pogonska goriva.

Okolju prijazna pot se lahko razlikuje glede na vrsto motorja. Na primer, dizelski motorji so pri višjih hitrostih običajno učinkovitejši od bencinskih ali plinskih, hibridna in električna vozila pa se bolje obnesejo v prometu z ustavljanjem in vožnjo. Zato bo Google v prihodnjih tednih voznikom, ki v Evropi, ZDA in Kanadi uporabljajo okolju prijazne poti, omogočil, da izberejo vrsto motorja – bencinski ali plinski, dizelski, hibridni ali električni – in tako izberejo najboljšo pot ter najnatančnejše ocene porabe goriva ali energijske učinkovitosti.

Ta tehnologija je mogoča zahvaljujoč spoznanjem o učinkovitosti porabe goriva in energije iz Nacionalnega laboratorija za obnovljivo energijo (NREL) in podatkov Evropske agencije za okolje. Z združitvijo teh podatkov s trendi vožnje v Google Maps je Google lahko razvili napredne modele strojnega učenja, usposobljene za najbolj priljubljene vrste motorjev v določeni regiji.

Z Google Maps ste sedaj lahko tudi trajnostni

Če imate električno vozilo, na Google Maps poiščite “polnilna postaja za električna vozila” in skupaj s koristnimi podatki, kot vrsta priključkov in hitrosti polnjenja, izberite tisto, ki vam najbolj ustreza. Pri nekaterih postajah lahko celo preverite, ali je polnilnica na voljo prav zdaj, s čimer se boste izognili čakanju in prihranili dragoceni čas. Dve kolesi namesto štirih. Pogosto najbolj trajnostna izbira sploh ne vključuje avtomobila in Google Maps vam pomaga pri iskanju alternativnih načinov prevoza. Google je pred kratkim objavil več informacij o kolesarskih poteh, vključno s podrobnejšo razčlenitvijo poti in podatki, ali boste na poti naleteli na gost avtomobilski promet, stopnice ali strme hribe. V več kot 500 mestih po svetu, vključno z Barcelono, Berlinom, Londonom, Parizom in Rimom, pa lahko poiščete tudi več o možnostih souporabe koles in električnih skuterjev.

. Z izbiro ikone za prevoz v Navodilih dobite navodila za pot do cilja z avtobusom, vlakom in celo trajektom. Če je na voljo, si lahko v realnem času ogledate čas prihoda in odhoda, prestopanja in zamude storitev. Google Maps pa vam ponuja vse informacije, ki jih potrebujete za pripravo, na primer kako polna bo vaša vožnja, kakšna je temperatura in ali so na voljo poti za invalidske vozičke. Tudi spite lahko bolj trajnostno. Z iskalnikom Google lahko poiščete hotele, ki so prepoznali pomembnost okolju prijaznih praks. Hoteli, ki so pridobili certifikat neodvisnih organizacij, kot sta Green Key ali EarthCheck, da izpolnjujejo visoke trajnostne standarde, bodo imeli ob svojem imenu značko z ekološkim certifikatom. To vam pomaga razumeti njihove okolju prijazne prakse, od zmanjševanja količine odpadkov do energetske učinkovitosti in ukrepov za varčevanje z vodo.

Več o Googlovi zavezi o opolnomočenju uporabnikov, da izberejo trajnostno možnost kot najboljšo možnost, si lahko preberete tukaj.