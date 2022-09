Od jutri pa do nedelje na Gospodarskem razstavišču družinska prireditev 15. Otroški bazar ter 52. sejem Narava-zdravje.

Ljubljana, 8. september 2022 – Od jutri pa do nedelje, od 9. do 11. septembra, bosta na Gospodarskem razstavišču (GR) v Ljubljani obiskovalce vseh starosti navduševala dva vzporedna sejma – družinska prireditev 15. Otroški bazar ter 52. sejem Narava-zdravje. Sejma sta za obiskovalce odprta v petek in soboto od 9. do 19. ure, v nedeljo pa od 9. do 17. ure. E-vstopnice za vzporedna sejma so že na voljo, na dan dogodka pa bo z veljavno e-vstopnico možno izkoriščati tudi brezplačen LPP avtobusni prevoz.





15. Otroški bazar – Za družine in najmlajše bo Otroški bazar poskrbel za pevske, plesne in druge nastope na Bazarkovem odru, ki bo potekal pod taktirko simpatične Tinkare Fortuna, za zaključek pa bomo v nedeljo rajali z Ribičem Pepetom. Najmlajši si bodo lahko nadeli kuharske klobuke v Bazarkovi kuhinji, kjer bodo lahko ustvarjali številne dobrote skupaj z družbo HOFER trgovina d.o.o. V tematskem kotičku bodo otroci spoznavali kače, kuščarje in bobre, lahko bodo odplavali v pravljični svet s poslikavo obraza ter v vlogi zdravnika pregledali in pozdravili svojega plišastega medvedka. V dvorani C bo potekal Žogarija fest, kjer se bodo otroci v skupinah lahko pomerili v nogometni igri 3 na 3 ter se preizkusili v številnih, tudi pevskih in plesnih, izzivih. Tudi živali in hišni ljubljenčki bodo del popolne družinske prireditve. Bioexo bo tradicionalno predstavljal eksotične živali, kače, ježa in ostalo druščino pa bodo otroci lahko spoznavali tudi v okviru prostora družinskega gledališča Kolenc. Na Zunanji ploščadi pa bodo potekale predstavitve najrazličnejših športnih disciplin in veliko okusne kulinarike, na voljo pa bo tudi veliki bungee trampolin na prostem. Na razstavnem prostoru Policije pa bodo veliki in mali navihančki spoznali delo policistov, vozila, službenih psov, delo kriminalista in veliko drugega. Celoten program po dnevih si lahko ogledate tukaj: https://www.otroskibazar.si/program/





52. sejem Narava-zdravje (vzporedni sejem) – Že 52. Sejem Narava-zdravje pa bo v letošnjem letu še posebej poudarjal zdravje in zdravo prehrano, gibanje in dobro počutje ter okolje in stik z naravo. Spremljevalni program sejma, namenjen vsem generacijam, bo vključeval prek 100 predavanj, delavnic, tečajev, raznih testiranj, svetovanj, okroglih miz idr. Med njimi ne gre spregledati brezplačnih meritev krvnega sladkorja, holesterola, gleženjskega indeksa idr., koristne informacije o prehranskih izdelkih za diabetike bodo delili na stojnici Zavoda DIABETES, na razstavnem prostoru Društva za celiakijo pa boste obiskovalci lahko poskusili brezglutenske palačinke. Otroci bodo lahko spoznali poklic kmeta na prostoru Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, potekala pa bo tudi mednarodna razstava naravnih parfumov Dišeči Podpisi. Za spregledati ni niti 7. maraton pozitivne psihologije – Kjer je vsak zmagovalec svojega življenj, in v okviru katerega si boste lahko odgovorili na vprašanje: »Kaj je to dobro življenje?«. V soboto, 10. septembra, se bo odvijal Finalni turnir ulične košarke 3 na 3, za navijaško vzdušje med tekmovanjem pa bodo poskrbeli moderatorji Radia 1. Po finalu košarke, okoli 17. ure bo potekal tudi glasbeni nastop Challeta Salleta. Na sejmu se predstavijo športni klubi in društva, obiskovalci se bodo lahko preizkusili v taekwondoju, ritmični gimnastiki, karateju ali na kotalkah. Prav tako bodo lahko testirali svoje sklepe in mišice, saj bodo na razstavnih prostorih opravljali kratke diagnostične preglede za bolečine v sklepih in hrbtenici. Celoten program po dnevih si lahko ogledate tukaj: https://www.otroskibazar.si/program/





ODPIRALNI ČAS IN VSTOPNICE

Sejma sta za obiskovalce odprta v petek in soboto od 9. do 19. ure, v nedeljo pa od 9. do 17. ure.



1 vstopnica = 2 sejma! Vstopnice za vzporedna sejma so že na voljo, na dan dogodka pa bo z veljavno e-vstopnico možno izkoriščati tudi brezplačen LPP avtobusni prevoz.