Planica to soboto: Red Bull 400, že devetič teče na letalnico

Planica, 8. september 2022 – To soboto, 10. septembra, se na planiško letalnico bratov Gorišek že devetič vrača tekmovanje Red Bull 400. Gre za 400 metrov dolg tek z višinsko razliko 202 metra, strmo navkreber, od dna doskočišča do vrha zaleta.





Mnogi pravijo, da gre za najtežjih 400 metrov na svetu, vsekakor pa je preizkušnja v dolini pod Poncami najtežja od vseh z enakim imenom. Te se odvijajo po številnih skakalnicah in letalnicah po svetu. Dober rezultat v Planici velja za prestiž, pa naj bo to osebni rekord rekreativca ali uvrstitev profesionalca na stopničke.



Lani je v moški konkurenci še četrtič zapored zmagal neverjetni Slovenec Luka Kovačič. Ob vsaki zmagi v tej seriji je postavil tudi nov rekord. Zadnjič se je njegova ura na vrhu letalnice ustavila pri 4. minutah in 53 sekundah. Leta 2018 je bil prvi, ki je uspel teči pod 5 minut (4:95), še leto prej pa se je meja petih minut zdela nedosegljiva. Pred njim je planiško letalnico obvladoval Turek Ahmet Arslan, ki je zmagal trikrat, a ne v seriji, saj mu je niz leta 2013 prekinil Slovenec Simon Alič.



Tudi pri dekletih je zadnje tri tekme obladovala ena tekmovalka – Slovenka Barbara Trunkelj. Lani je uspela postaviti tudi rekord s časom 6 minut in 11 sekond. Prejšnji, ki ga je od leta 2017 držala Italjanka Valentina Belotti, je bil kar 9 sekund počasnejši (6:20).



Poleg posameznikov se bodo na letalnici pomerile tudi moške, mešane in poklicne štafete. Vsi bodo tekli 4 x 100 metrov. Na štartni listi je vseh skupaj preko 1.000 tekačev.

Luka Kovačič zmagovalec Red Bull Planica 400 202 Barbara Trunkelj, zmagovalka Red Bull Planica 400 – 2021





Tekmovanje se začne s kvalifikacijami točno sredi dneva, ob 12h, prizorišče pa se odpre že ob 8h zjutraj, za prevzem štartnih številk. Kvalifikacije potekajo od dna do vrha letalnice. V finale (od 15:10) neposredno napreduje 5 najboljših posameznikov iz vsake kvalifikacijske skupine pri moških, pridruži se jim dodatnih 20 tekmovalcev, ki se v finale uvrstijo na podlagi časa v kvalifikacijah. V ženski kategoriji v finale napreduje 10 najboljših posameznic iz vsake kvalifikacijske skupine, pridruži se jim dodatnih 20 tekmovalk. Pri štafetah v finale neposredno napreduje 10 najboljših štafet iz vsake kvalifikacijske skupine, pridruži pa se jim dodatnih 5. Vse informacije o dogodku: https://www.redbull.com/si-sl/events/400-planica