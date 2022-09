Telekoma Slovenije od danes z novim »svobodnim« nadzornim svetom

Ljubljana, 9. septembra 2022 – Skupščina Telekoma Slovenije je danes, 9. septembra, odpoklicala člane dosedanjega nadzornega sveta, in sicer: Iztoka Černošo, Marka Kerina, Radovana Cerjaka in Jurija Toplaka. Na njihova mesta je na nasprotni predlog Slovenskega državnega holdinga z današnjim dnem za štiriletni mandat imenovala Alenko Čok Pangeršič (izvršna direktorica sektorja za upravljanje premoženja Modra zavarovalnica, d. d.), Matejo Čuk Orel (Odvetniška pisarna ČUK), Marka Boštjančiča (Direktor podjetja MIBO Komunikacije – bil tudi že član uprave Telekoma in Žigo Debeljaka (predsednik uprave SDH).

Skupščina, na kateri je bilo prisotnega 78,5 odstotka kapitala z glasovalno pravico, ni podprla predlaganega odpoklica Karle Pintar (generalna direktorica Direktorata na notranji trg na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo in Stalna članica Odbora za trgovinsko politiko), ki je bila članica nadzornega svet, od 22. januarja 2021, ko je nastopila štiriletni mandat in bila takrat imenovana za namestnica predsednika nadzornega sveta.

Velja dodati, da je Kapitalska družba v prvotnem predlogu za nove nadzornike predlagala Romana Jermana, Tadejo Čelar, Alenko Čok Pangeršič, Miho Žejna in Roberta Cimermana.Torej, z današnjim dnem je tudi Telekom Slovenije dobil »svobodni« nadzorni svet, kar pomeni, da se je tudi ta rešil krempljev prejšnje vlade in prešel v žrelo sedanje. Seveda bo zdaj na vrsti ustoličenje novega vodstvo družbe in »čiščenje« kadrov v največjem slovenskem telekomunikacijskem podjetju./LN/