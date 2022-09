Mladi invalidi v družbi uspešnih para-športnikom spoznali priljubljene športe, s katerimi se ti ukvarjajo

Ljubljana, 14. september 2022 – Zveza za šport invalidov Slovenije – Slovenski para-olimpijski komite (Zveza ŠIS – SPK), Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS Soča (URI Soča) ter Lidl Slovenija so za paciente na URI Soča, mlade invalide in ostale obiskovalce pripravili zanimivo prireditev imenovano PARAFEST »Postani športnik«. Na dogodku so uspešni slovenski para-športniki in para-olimpijci predstavili najbolj priljubljene para-športe, ki so jih lahko obiskovalci tudi preizkusili.

Osrednji namen dogodka je bil invalidnim otrokom in mladostnikom predstaviti različne možnosti gibanja in ukvarjanja s športom, ki je za njih pomemben dejavnik za boljšo fizično pripravljenost, vključevanje v družbo, večjo samozavest in nenazadnje tudi za rehabilitacijo.

Kot so poudarili na dogodku, športne aktivnosti invalidom prinašajo veliko, saj prek gibanja razvijejo svoje zmožnosti, krepijo samopodobo ter zvišujejo kakovost življenja. Prvi korak, da se invalidi sploh začnejo gibati, pa je vsekakor spoznavanje in preizkus različnih para-športov. Na ta način namreč lahko ugotovijo, kateri šport jim ustreza in kateri ne. Na dogodku, ki ga je med drugim obiskala tudi direktorica direktorata za šport, dr. Mojca Doupona, so tako predstavili pet najbolj priljubljenih parašportov – parakolesarstvo, paralokostrelstvo, košarko na vozičkih, boccio in para namizni tenis. Zveza ŠIS – SPK želi športne aktivnosti še posebej približati mladim invalidom, saj jim gibanje lahko pomaga pri vključevanju in aktivnem povezovanju. »Šport je za mlade invalide ena ključnih dejavnosti, ki pripomore k večji samozavesti in vključevanju v socialno mrežo, kar večkrat primanjkuje pri njihovem razvoju ter samopodobi. Tako smo se na Zvezi ŠIS – SPK odločili, da s pomočjo Parafesta mladim invalidom približamo para-športe, ki so najbolj priljubljeni in jim obenem damo tudi priložnost spoznati naše vrhunske para-športnike, ki so že sami po sebi velik navdih. Dogodek spada v okvir našega programa Postani športnik, ki ga izvajamo skupaj z Lidlom Slovenija, z njim pa želimo, da se mladi invalidi enakopravno vključujejo v šport in si na ta način gradijo bolj aktivno ter zdravo življenje, « je na dogodku dejal Gregor Gračner, podpredsednik Zveze ŠIS – SPK.

Šport je pomemben tudi pri rehabilitaciji

Na URI Soča športne aktivnosti redno vključujejo v rehabilitacijske procese, tako pri odraslih kot otrocih. Dr. Zvone Čadež, generalni direktor URI Soča, je ob tem povedal: »Strokovni izsledki potrjujejo, da ukvarjanje s športom prispeva k uspešnejši rehabilitaciji in posamezniku omogoči, da tudi po zaključenih rehabilitacijskih obravnavah nadaljuje z aktivnim življenjem. V URI Soča je zato načrtovanje in uvajanje športnih aktivnosti že del rehabilitacije. Rehabilitacijske time, ki jih sestavljajo zdravniki, fizioterapevti, delovnimi terapevti, psihologi, socialni delavci in rehabilitacijska zdravstvena nega, že vrsto let dopolnjuje tudi profesor športne vzgoje, ki s pacienti dela individualno. Veseli me, da danes gostimo predstavitev različnih športov, ki so pri tem na voljo, in pacientom tudi na ta način nudimo podporo pri aktiviranju ter vključevanju.«

Otroški oddelek na URI Soča in Zveza ŠIS – SPK sta obenem po dvoletnem premoru zaradi epidemije Covid-19 zopet vzpostavila redno sodelovanje, pri čemer bodo otrokom in njihovim staršem, ki se nahajajo na rehabilitaciji, enkrat mesečno predstavili posamezne para-športe, opremili pa jih bodo tudi z informativnim gradivom o možnostih ukvarjanja s športno vadbo mladih invalidov po celi Sloveniji.

Cilj tovrstnih dogodkov je večja prepoznavnost parašporta med mladimi

Na dogodku so izbrane para-športe predstavili slovenski para-športniki in para-olimpijci, med drugim tudi vrhunska Luka Trtnik in Anej Doplihar. Nad prikazanimi športnimi aktivnostmi so bili še posebej navdušeni mlajši obiskovalci, pri katerih je šport še toliko bolj pomemben. Prav z namenom motivacije in vključevanja mladih invalidov v športne aktivnosti sta Zveza ŠIS – SPK in Lidl Slovenija razvila program Postani športnik, s katerim želita vzpostaviti dolgoročni sistem na nacionalni in lokalni ravni z namenom večjega dosega in prepoznavnosti para-športa med mladimi. Partnerja sta program Postani športnik predstavila tudi na Parafestu. »Z Zvezo ŠIS SPK nas že nekaj let druži odlično sodelovanje in strmenje k istemu cilju – ustvariti boljše pogoje za mlade para-športnike, ki že danes dokazujejo, kako daleč segajo njihove zmožnosti. Če jim zagotovimo ustrezen način vključevanja v športne aktivnosti in jih obenem motiviramo, bomo za njih resnično ustvarili boljši svet. Tudi današnji Parafest je namenjen temu, saj je za prvi korak k navduševanju nad športom treba različne discipline najprej spoznati in preizkusiti. Dogodek je potekal v duhu novih priložnosti in novih začetkov, za katere verjamem, da bodo ustvarili veliko lepih zgodb,« je dejala Tina Cipot, vodja korporativnega komuniciranja v Lidlu Slovenija./LN/URI Soča/Foto: MP Produkcija