Vojščica, 18. september 2022 – Konec naslednjega tedna, v petek, 23. in soboto, 24. septembra se bo v Zelenem gaju in na Vojščici odvijal dvodnevni dobrodelni glasbeni maraton ZA KRAS. Kot sporočata organizatorja – ŠKT društvo Farjovca in Danta Events je bil odziv na povabilo res velik, saj bo nastopilo več kot 30 glasbenih skupin.

V Zelenem gaju se bo glasbeni maraton pričel v petek, 23. 9. 2022 ob 17.00. Nastopili bodo: Tinkara Kovač, Slavko Ivančič, Matjaž Zupan (California), Drago Mislej Mef, Bakan Rock Gang in DJ Lovro, Boštjan Pertinač, Božidar Wolfand Wolf, Chateau, Fair play, Las Vegas, Madbringer, Masters, Pikapolonica, Popr n soul, Prizma, Razvaline, Rock heart, The Maff in DJ Riki.

Glasbeni maraton se bo nadaljeval na Vojščici v soboto, 24. 9. 2022 ob 16.00. Nastopili bodo: Pero Lovšin in Španski borci, Superhuman goats, Šank Rock akustika, The Foučers, Warfare (Italija), Zmelkoow, Ac Dc cover band, Anderkaver, Avtomobili, Heaven X, Ibunge, Link Der Wasser, Mary Rose, Odprava Zelenega zmaja, Pelhan, Perkakšns in DJ Riki.

Cena dnevne vstopnice v predprodaji znaša 13,50 EUR, na dan dogodka, pa bo dnevna cena vstopnice znašala 18,00 EUR. Vstopnice so že v predprodaji na vseh prodajnih mestih mojekarte.si. V Novi Gorici so vstopnice na voljo v Zoso Shop, kjer lahko vstopnice za skupine naročite z dodatnim popustom.

Denar, zbran z glasbenim maratonom, (vstopnice, pijača, hrana) in prejete donacije, bodo namenjene obnovi Markove koče, ki je po informacijah pristojnih služb edini pogorel objekt v požaru in trem prostovoljnim gasilskim društvom na območju požara (PGD Komen, PGD Kostanjevica na Krasu in PGD Renče-Vogrsko). Ko gre za gasilce želimo poskrbeti za bodočo preventivo, njihovo še boljšo opremljenost in poplačilo nastale škode na poškodovani ali uničeni opremi. Vsi nastopajoči in sodelujoči so k projektu pristopili pro bono.

Kras je, kot je znano pred približno mesecem dni prizadel največji požar v zgodovini Slovenije, ki je terjal pravo opustošenje in ustvaril nepopravljivo škodo. Kras je drugačen, narava uničena in ljudje potrti. Leta bo trajalo, da si bomo vsi skupaj opomogli. Zgorelo je več kot 3500 hektarjev gozdov, travnikov in polj, nastalo pa je tudi ogromno gmotne/materialne škode. Neizmerna zahvalna gre gasilcem, sekačem, vojakom, civilni zaščiti in drugim pripadnikom enot, ki so požar dva tedna požrtvovalno krotili in ga na koncu tudi uspešno pogasili. Požrtvovalni gasilci (teh je bilo daleč največ) so prostovoljno prihajali iz vse Slovenije in vseh gasilskih društev. Zapustili so delovna mesta, obveznosti, družine in otroke, terjali svoja življenja in prostovoljno podaljševali svoje izmene – vse to, da bi Krasu pomagali. Hvala vam sporočajo organizatorji dobrodelne glasbene maratona ZA KRAS s katerim se jim želijo zavaliti in jim po svojih močeh pomagati, da bodo pripravljeni za morebitne druge svoje poklona vredne akcije! Gasilci, ki delujejo prostovoljno so med požarom izgubili tudi veliko prepotrebne opreme. Torej! 23. in soboto, 24. septembra se bo v Zelenem gaju in na Vojščici odvijal dvodnevni dobrodelni glasbeni maraton ZA KRAS, kjer morate biti zraven, dodajamo mi./LN/Foto: press organizator/