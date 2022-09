To soboto Mednarodna Noč netopirjev pri Županovi jami

Grosuplje, 20. september 2022 – V mesecu septembru praznujemo Mednarodno noč netopirjev, ki jo označuje sklop dogodkov po vsej Sloveniji. Organizacije po Evropi v več kot 30 državah že 25 let prispevajo k poznavanju netopirjev (znanstveno ime Chiroptera), ki so red sesalcev. So tudi edini sesalci z letalno mreno, ki jim omogoča pravo letenje.

V Sloveniji živi 30 vrst netopirjev, zaščitene so z Uredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah. Med njimi 10 vrst sodi med kvalifikacijske vrste območij Nature 2000. Grosupeljska Županova jama je v območju Nature 2000 zaradi vrste mali podkovnjak, se pa v jami stalno ali občasno zadržuje še 6 drugih vrst netopirjev.

Pri Županovi jami bodo praznovali Noč netopirjev to soboto, 24. septembra. Dogodek, ki je namenjen tako družinam kot vsem, ki jih zanima skrivnostno življenje naših edinih aktivno letečih sesalcev. Dogodek se bo pričel ob 15. uri.

Kot sporočajo iz Županove jame, se boste udeleženci najprej družili na ustvarjalnih in pravljičnih delavnicah, namenjenih predvsem najmlajšim. Tam bodo izdelovali netopirnice – lesene zabojčke, ki se nato pritrdijo na drevesa, da lahko netopirji v njih poiščejo zavetje -, spoznali pravljico o netopirčku Branku, in likovno ustvarjali s papirjem, kartonom, barvami in materialom, nabranim v gozdu – seveda na temo netopirjev.

Ob 17. uri se bodo udeleženci odpravili na tematski ogled sedmih dvoran Županove jame. Čeprav je polna čudovitih kapnikov, bodo obiskovalci vstopili v Županovo jamo predvsem zato, da spoznajo njene skrivnostne prebivalce – zagotovo bodo tam srečali tudi netopirje, nekaj pa se bodo naučili tudi o drugih, “pravih” jamskih živalih.

Ko se bodo obiskovalci vrnili na površje, bodo ob 18.30 prisluhnili predstavitvi netopirjev na predavanju, ki ga pripravlja članica Slovenskega društva za proučevanje in varstvo netopirjev.

Po predavanju, ko bo padel mrak, pa bodo udeleženci Noči netopirjev pri Županovi jami s pomočjo ultrazvočnih detektorjev prisluhnili oglašanju netopirjev v okoliškem gozdu.

Dogodki pred jamo – ustvarjalne delavnice, strokovno predavanje in poslušanje netopirjev – so brezplačni, vstopnica za voden tematski ogled Županove jame pa stane 12 evrov za odrasle in 8 evrov za otroke (4 do 15 let).

In še to morate vedeti! Za obisk jame, v kateri je precej stopnic, nekoliko blata in 10 °C, se svetuje primerna oblačila in pohodniško obutev. Zdaj veste! Takšna bo Mednarodna Noč netopirjev pri Županovi jami, ki pa za obiskovalce, to dodajamo mi, bo zanimiva, a se nam zdijo vstopnine nekoliko previsoke./LN/