OZS nasprotuje hitri in nedomišljeni davčni reformi

Ljubljana, 23. september 2022 – Po napovedani vladni spremembi obdavčitve normirancev so se na vladni predlog odzvali pri Obrni zbornici Slovenije (OZS). Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) sporoča, da ostro nasprotujemo spremembam pri obdavčitvi normirancev, ki jih namerava sprejeti vlada, saj naj bi takšen pristop vodil v zapiranje podjetij, po njihovem bi se zaradi tega povečalo tudi delo na črno. To pa, tako OZS, pomeni, da bi država s tem povezano pobrala manj davkov.

»Nedopustno je, da vlada spreminja davčno zakonodajo in slabša položaj normirancev v času energetske in vsesplošne draginje. Podjetja sedaj potrebujejo pomoč, da preživijo to krizo, ne pa dodatnih obremenitev. Predlagane spremembe sistema normirancev bodo vodile v zapiranje podjetij, povečanje dela na črno in sive ekonomije, država bo pobrala manj davkov, povečalo pa se bo tudi število socialno šibkih družin in posameznikov, ki bodo potrebovali socialno pomoč,« je na seji ESS opozoril Blaž Cvar, predsednik OZS.

V OZS obenem ocenjujejo, da bodo nekateri zavezanci pričeli v letu 2023 ugotavljati davčno osnovo po dejanskih prihodkih in odhodkih. Še posebej na udaru pa bodo izumirajoči obrtni poklici (čevljarji, šivilje, rokodelci itd.), ki ugotavljajo davčno osnovo na osnovi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, predvsem zaradi administrativnih poenostavitev.

Predlagan sistem obdavčitve normirancev je po mnenju OZS napačno zastavljen, saj obdavčitve podjetnika ni moč primerjati z obdavčitvijo plače zaposlenega. Samostojni podjetniki namreč niso upravičeni do pravic, ki izhajajo iz delovnega razmerja in se tudi ne vštevajo v davčno osnovo zavezanca (regres, poslovna uspešnost, odpravnina, potni stroški, malica, pravica do nadomestila v času prvih dvajset dni bolniške itd.).

Podatki tudi kažejo, da prispevajo normiranci v davčno blagajno občutno več kot ostali zavezanci, ki ugotavljajo davčno osnovo po dejanskih prihodkih in odhodkih. Izhajajoč iz podatkov Finančne uprave RS (Letno poročilo Finančne uprave RS) je povprečna efektivna stopnja obdavčitve za odmerno leto 2020 pri zavezancih samostojnih podjetnikih znašala 1,69%, pri normiranih samostojnih podjetnikih 4,25%, pri gospodarskih družbah pa le 0,72%.

OZS zato vztraja, da se najprej opravi temeljita analiza in se šele nato ustrezne rešitve vključijo v celovito davčno reformo, če se že spreminja, oz. če je ta sploh potrebna. OZS bo nadaljnje korake sprejela na seji UO prihodnji torek, so že sporočili iz OZS./LN/