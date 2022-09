Začenja se praznik slovenskega športa tudi odprtje evropskega tedna športa

Ljubljana, 23. septembra – Slovenija bo danes s številnimi dogodki po državi tretjič po vrsti kot praznik slovesno obeležila dan športa. Osrednja prireditev bo na Kongresnem trgu v Ljubljani ob deveti uri. S praznikom se bo začel tudi evropski teden športa, ki se na pobudo evropske komisije obeležuje od danes do 30. septembra.

Tako bado bodo v sklopu praznika, ki sovpada s prvima osvojenima zlatima olimpijskima medaljama športnikov samostojne Slovenije leta 2000 v Sydneyju, dopoldne potekali različni športni izzivi na katere vabijo vse.

Praznika športa pa bodo deležni otroci v vrtcih in šolah – po vsej Sloveniji – in sicer s športnim dnevom, na delovnih mestih bo čas za aktivni odmor, na prostem pa priložnost za gibanje v naravi. Olimpijski komite Slovenije v sklopu dogajanja ob prazniku in tednu športa jutri, 24. septembra, vabi tudi na brezplačni skupinski tek, ki se bo začel ob 18. uri na Kongresnem trgu.

Z Evropskim tednom športa – od 23. do 30. septembra – pa se na ravni EU skuša blažiti upad deleža telesno nedejavnih, še posebej ranljivih skupin, s čimer želijo šport približati tudi ekonomsko in socialno šibkejšim zato si želijo, da so dejavnosti v tem tednu za uporabnike brezplačne.

Torej bodite aktivni, ne le med 23. in 30. septembrom, ampak čez vse leto. Zato si morda velja ogledati napotke, ki so jih za različne skupine prebivalstva pripravili – objavili na spletni strani – pri OKS, in sicer: