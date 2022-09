Ali so Golob, Fajonova in Mesec izigrali upokojence? Odgovor je…

Ljubljana, 24. september 2022 – V četrtek, 22. septembra, je Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ), sprejel Razvojni program ZPIZ za obdobje 2022–2025. Kot je zapisano v sporočilu za javnost, so se člani Sveta ZPIZ seznanili tudi s pokojninskim delom projekta OECD in z raziskavo o socialno-ekonomskem položaju upokojencev, delovnih invalidov in starejšega prebivalstva v Sloveniji.

Svet zavoda – ZPIZ pa je obravnaval tudi izredno uskladitev pokojnin ter se seznanil z letnim poročilom Kapitalske družbe, d. d., za leto 2021. A tu velja dodati, da je Svet zavoda sprejel t. i. »zaprosilni« sklep, s katerim Golobovo vlado poziva k izvedbi letošnje izredne uskladitve pokojnin, odstotek pa prepušča vladi, ki naj ga določi v okviru razpoložljivih javnofinančnih sredstev, pri čemer pa naj upošteva tudi manjkajoči 1 odstotek uskladitve pri upokojenih do vključno leta 2011.

Torej, povezano s sprejetimi sklepi Sveta ZPIZ, ta upokojencem sporoča, da prepušča odločitev o tem trojki Golob, Fajonova in Mesec, in sicer tisti trojki, ki po zasedbi vladnih stolčkov upokojencev ne omenja več. Bolje rečeno, ti zanje sploh niso pomembni.

Trojko vladajočih, kot vse kaže, bolj zanimajo javni uslužbenci, ki jih zelo resno upošteva (logično, veliko glasov jim prinašajo) in zanje načrtujejo rešitve, kako jim zvišati plače. So pa Golobu, Fajonovi in Mescu malo mar tudi delavci realnega sektorja, ki so prepuščeni stanju ekonomske moči in učinkovitosti podjetij, kjer si služijo vsakdanji kruh. Čeprav prav oni s svojim delom in ustvarjalnostjo skrbijo, da bi vsaj kolikor toliko napolnili državno blagajno, ki je vse bolj prazna.

In kakšen je odnos “velike” trojke Goloba, Fajonove in Mesca do upokojencev? Kot že rečeno, so upokojenci zanje nepomembna skupina državljanov, ki si ne zasluži njihove posebne pozornosti. Celo več! Golob, Fajonova in Mesec so upokojencem doslej dali vedeti, da so posebej zanje celo spremenili znani rek, ki pravi: »Osel gre samo enkrat na led!

In sicer so rek spremenili tako, da so namesto oslov izbrali upokojence. To pa so storili zato, ker vedo, da naivni upokojenci vedno naivno stopijo na led (osel to stori samo enkrat) takoj, ko se pojavijo novi politični obrazi. Čeprav pozneje spoznajo, da ledena ploskev, na katero so jih zvabili novodobniki, ne omogoča celo njim samim, da bi se zadržali nad ledene ploskvijo. Torej, kdo je v omenjenem reku pametnejši, ali osel ali upokojenci, pa presodite sami.

In še odgovor, povezan z naslovom! Ali so Golob, Fajonova in Mesec izigrali upokojence? Odgovor je, DA! Ali jih bodo? Odgovor je dvakrat, DA!/J.T./Foto:LN/