Le še danes mogoče vložiti kandidature za volitve predsednika republike

Ljubljana, 28. september 2022 – Ob polnoči, 28. septembra, se izteče rok, do katerega je na Državno volilno komisijo (DVK) mogoče vložiti kandidature za volitve predsednika republike. Za zdaj kaže, da se bo na oktobrskih volitvah pomerilo vsaj osem kandidatov, končni nabor pa bo znan v začetku oktobra (najpozneje 7. oktobra).

Doslej naj bi pet kandidatur bilo že vloženih, in sicer kandidature: Anžeta Logarja (s sopodpisi volivcev in podporo – brez glasov – stranke SDS), Nataše Pirc Musar (s podpisi volivcev), Gregorja Bezenška (s podpisi državljanov), Vladimirja Prebiliča (s podpisi volivcev) in Janeza Ciglerja Kralja (stranke NSi). Zagotovo pa bosta pogoje še izpolnila Milan Brglez (o podpori strank SD on Gibanja Svoboda) ter Miha Kordiš (stranka Levica).

Kandidate/ke za predsednika/co republike lahko predlagajo poslanci, politične stranke in volivci. Podporo posamezni kandidaturi je mogoče oddati, kot že zapisano do vključno 28. septembra 2022. V nedeljo, 23. oktobra 2022, pa bodo v potekale volitve predsednice oz. predsednika republike.

Če nobeden od kandidatov v prvem krogu ne zbere 50 odstotkov plus en glas se bosta v drugem krogu pomerili kandidat/ka iz prvega kroga. Ponovno glasovanje oziroma drugi krog glasovanja se izvede v primeru, če v prvem krogu nihče izmed kandidatov ni prejel večine veljavnih glasov. Drugi krog volitev predsednika republike mora biti razpisan najpozneje 12. dan po dnevu glasovanja v prvem krogu (te bodo 23. oktobra) volitev. Drugi krog glasovanja se izvede najpozneje v 21 dneh po prvem glasovanju (predvidoma 13. novembra 2022). No in še nekaj podatkov, ki jih je pripravila DVK povezano kandidiranjem in postopkom izvolitve predsednice ali predsedniki – AKTIVNA POVEZAVA./LN