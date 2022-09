Noč in dan za mlade in vse, ki jih zanima znanost

Ljubljana, 28. september 20222 – Pester niz dogodkov Evropske noči raziskovalcev bo v petek, 30. septembra, potekal v sklopu kar dveh slovenskih projektov, ki sta uspešno kandidirala na razpisu Evropske komisije: projekta Noč ima svojo moč! in projekta Humanistika, to si ti!

Evropska noč raziskovalcev je eden najbolj znanih javnih dogodkov v Evropi, ki zadnji petek v septembru vsako leto sočasno poteka v več kot tristo evropskih mestih. Njegovo poslanstvo je približati znanost in raziskovanje najširši javnosti, predvsem pa mladim, ki se za svojo življenjsko in poklicno pot šele odločajo. Zato se bo v petek, 30. septembra, na ulicah in trgih, v parkih in mnogih institucijah v Ljubljani in številnih drugih krajih v Sloveniji Noč odvijala ves dan.

Raziskovalke in raziskovalci bodo odprli vrata svojih fakultet in laboratorijev, centrov znanosti in raziskovalnih inštitucij … ter predstavili svoje delo. Ves dan, od 10. ure do 22. ure, bodo potekale predstavitve, delavnice, se odvijali eksperimenti, dogajanje pa bodo spremljali tudi razstave, filmi in koncerti. Celotno dogajanje financira Evropska unija v sklopu okvirnega programa Obzorje Evropa 2021–2027, programa Marie Skłodowska-Curie.

Program Noči bodo izvedli partnerji kar dveh slovenskih projektov, ki sta uspešno kandidirala na razpisu Evropske komisije. To sta: Projekt Humanistika, to si ti! s sloganom Človek, žival, ki ga koordinira Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani in vključuje še deset fakultet in dve akademiji Univerze v Ljubljani, Inštitut za novejšo zgodovino, Pedagoški inštitut ter druge partnerje. Projekt Noč ima svojo moč! z akronimom NOČMOČ, ki ga koordinira Ustanova Hiša eksperimentov in izvaja konzorcij partnerjev Institut »Jožef Stefan«, Kemijski inštitut, Tehniški muzej Slovenije, Geološki zavod Slovenije, Botanični vrt Univerze v Ljubljani ter skoraj 60 pridruženih partnerjev in podpornikov projekta.

Projekt Evropska noč raziskovalcev – Humanistika, to si ti!, ki ga v okviru Univerze v Ljubljani koordinira Filozofska fakulteta, bo z dogodki in dogajanji za najširšo javnost med 10. uro in 22. uro vnesel živahno vzdušje na Novi trg in mnogo drugih lokacij v Ljubljani. Na znanstveni bazar na Novem trgu bodo najmlajše, šolarje, dijake, študente in siceršnjo javnost pritegnila nova spoznanja o ogroženih živalskih vrstah, urbanih živalih, človeški ribici, živalskih maskah in živalski simboliki, poimenovanja žuželk, raziskovanje virusnih bolezni, prepoznavanje bolečine pri živalih in še in še … Znanstvenoraziskovalno dogajanje bo spremljal izvrsten kulturni program gledaliških predstav, video projekcij, filmov in koncertov. Častni pokrovitelj projekta Evropska noč raziskovalcev – Humanistika, to si ti! je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Vsi dogodki bodo posvečeni temi Človek, žival, saj se globalni izzivi našega časa dotikajo tako ljudi kot živali ter odnosa in soodvisnosti človeškega ter živalskega sveta. Vabljeni, da spoznate raziskovalce in raziskovalke ter umetnike in umetnice Univerze v Ljubljani. Program: https://humanistika.si/noc-raziskovalcev/ Partnerji projekta: https://humanistika.si/o-nas/ Za vse informacije projektu Humanistika, to si ti! smo z veseljem dosegljivi na naslovu noc.raziskovalcev@ff.uni-lj.si in tel. številki 051 495 617. Projekt Noč ima svojo moč! (NOČMOČ) se bo odvijal v 23 slovenskih krajih in v Gorici (IT), vanj je vključenih 67 pridruženih partnerjev in podpornikov.

Med glavne aktivnosti sodijo:

• obiski raziskovalcev v šolah, kjer predstavijo sebe in svoje delo, hkrati pa jih predstavimo tudi kot lokalne junake, ki so uspeli s treniranjem »mišice« v glavi – možgani.

• dogodek 30. septembra – znanstveni festivali v štirih mestih, delavnice, predavanja, znanstveni ekspresi, demonstracije, dnevi odprtih vrat znanstvenih inštitutov, znanstveni šovi, učne ure za šole, noč raziskovalcev v knjižnicah, v domu za starejše, razstave, vodeni ogledi …

• projekt za državljane »Rastline nam pomagajo brati naravo«. Zainteresiranim državljanom smo razposlali več kot 1.400 vrečk s štirimi različnimi semeni rastlin. V projektu se spremlja rast teh rastlin v štirih različnih tipih prsti. Rastline nam bodo spregovorile marsikaj o zemlji..

Projekt Noč ima svojo moč! je sooblikoval konzorcij partnerjev Ustanova Hiša eksperimentov, Institut “Jožef Stefan”, Kemijski inštitut, Botanični vrt Univerze v Ljubljani, Tehniški muzej Slovenije in Geološki zavod Slovenije. Več o projektu Noč ima svojo moč! najdete na spletni strani www.nocmoc.eu, za dodatne informacije pa lahko svoja vprašanja pošljete na naslov ima@nocmoc.eu.

Prof. dr. Sašo Jerše, prodekan za doktorski študij in znanstvenoraziskovalno delo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in vodja projekta Humanistika, to si ti!: »Projekt Evropska noč raziskovalcev – Humanistika, to si ti! združuje znanstvenike, umetnike in raziskovalce Univerze v Ljubljani ter mnoge njihove kolege. Njegov namen je opozoriti na pomen njihovega dela ter dileme in izzive, s katerimi se pri svojem delu in v svojem življenju srečujejo, obenem pa njihova spoznanja približati kar najširšemu krogu javnosti. Raziskave, znanosti in umetnosti, kadar jih spremlja človečnost, humanitas, so vendar nekaj navdihujočega in navdušujočega. Znanosti in raziskave so temelj našega razumevanja človeka in njegovega okolja in sveta vobče, pa tudi vsega, kar je onstran tako našega sveta kakor tudi našega razumevanja sveta. Gradivo za svoje raziskave znanstveniki in raziskovalci jemljejo iz vsakdanjega življenja, ga kritično vrednotijo in osmišljajo, nam vsem nastavljajo ogledalo in nas vse bogatijo s svojimi spoznanji. Evropska noč raziskovalcev – Humanistika, to si ti! želi razširjati naša obzorja in naše obete delati prijaznejše. Veselimo se naše Noči, za katero verjamemo, da je obet lepših dni.«

Dr. Miha Kos, direktor Ustanove Hiša eksperimentov, koordinator konzorcija projekta Noč moč: »Letošnji projekt sestavljajo znanstvene, znanstveno-promocijske, izobraževalne in znanstveno-umetniške vsebine. Lepo je, da smo partnerji projekta Noč ima svojo moč združili svoje znanje in kompetence, ter ustvarili ta čudoviti projekt, ki pa ne bi bil uspešen brez vseh sodelujočih pridruženih partnerjev znanstvenikov in podpornikov, ki prihajajo iz mnogih krajev iz Slovenije in širše. Zlasti pa projekt ne bi imel značaja projekta Noči raziskovalcev, če ne bi pritegnil in združil glavnih akterjev, to je aktivnih in kritično razmišljujočih državljank in državljanov, ki bodo tudi skozi projekt za državljane dodali svoj prispevek k bolj zdravi družbi in odnosom v njej.

Prepričan sem, da bosta oba letošnja slovenska projekta v okviru Noči raziskovalcev dokazala, da smo raziskovalci prav vsi – ko kuhamo v kuhinji, ko se ukvarjamo s športom ali umetnostjo, ko pridelujemo zelenjavo, začimbe in sadje na vrtu in sploh v življenju, ko si nekaj zamislimo in potem z eksperimentom to tudi potrdimo ali ovržemo. Najpomembneje je, da se ne bojimo napak, ampak jih jemljemo kot korak naprej, kot izkušnjo za še boljše raziskovanje. Prepričan sem, da bodo zanimanja obiskovalcev letošnje Noči raziskovalcev botrovale tudi temu, da bodo nekateri udeleženci dogodkov našli pot v poklice, neposredno povezane z znanostjo (ali z raziskavami).«

Dr. Stojan Sorčan, nacionalna kontaktna oseba za Ukrepe Marie Skłodowska-Curie, Ministrstvo za znanost, izobraževanje in šport: »Evropska noč raziskovalcev je izjemno pomemben vseevropski dogodek, ki ga financira Evropska komisija, izvaja pa se že vrsto let po vseh večjih mestih v Evropi. Z Evropsko nočjo raziskovalcev želimo predstaviti javnosti pomen znanosti in ustvarjalnosti v našem življenju. Na tisoče in tisoče raziskovalk in raziskovalcev se iz dneva dan v tišini trudi poiskati koščke resnic pri razumevanju današnjega sveta in nam s tem pomagati pri boljšem življenju. Raziskovalni dosežki so danes postali naša druga narava, so neposredno tako samoumevni, da se niti ne zavedamo več, kako so pomembni, kaj bi brez njih in kaj bi vse še lahko z novimi znanstvenimi dognanji dosegli. Vedno več vemo, a hkrati vedno manj, saj naši svetovi postajajo vedno večji, naša ravnanja pa bi zato morala biti še bolj odgovorna. Zato je prav, da se o tem pogovarjamo ne samo v kabinetih in laboratorijih, ampak tudi v trušču na ulicah in med ljudmi. Na MIZŠ smo izredno ponosni, da bosta letos v Ljubljani kar dva projekta Evropske noči raziskovalcev spodbujala radovednost in nas nagovarjala k znanstvenim razmislekom in preudarno ustvarjalnemu delovanju. Zahvaljujemo se vsem raziskovalcem in raziskovalkam, zlasti pa vodstvoma obeh uspešnih projektov Evropske noči raziskovalcev v Sloveniji, in sicer Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani ter konzorciju Ustanove Hiše eksperimentov za izjemen elan pri pripravi in izvedbi dogodkov.«