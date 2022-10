Znan vrstni red na glasovnici za izvolitev predsednice oz. predsednika države

Ljubljana, 4. oktober 2022 – Državna volilna komisija (DVK) je danes v torek, 4. oktobra 2022, opravila žreb vrstnega reda kandidatur na volitvah predsednika republike. Kot je znano, je do uradnega roka, 2. oktobra, DVK ugotovila, da osem kandidatov izpolnjuje pogoje za sodelovanje na predsedniških volitvah.

Ker pa je kandidat Gregor Bezenšek na zadnji dan, ko je to še bilo mogoče, umaknil soglasje h kandidaturi in izstopil iz predsedniškega boja, so na seznamu kandidatov ostali: Milan Brglez (kandidat – Socialnih demokratov in Gibanje Svoboda – poslanski podpisi), Anže Logar (kandidat – dr. Romana Jordan in skupina volivcev), Janez Cigler Kralj (kandidat – Nova Slovenija – krščanski demokrati), Miha Kordišem (kandidat – stranka Levica), Nataša Pirc Musar (kandidatka – Biserka Marolt Meden in skupina volivcev), Vladimir Prebilič (kadidat VESNA – zelena stranka in podpisi volivcev) in Sabina Senčar (kandidatka – stranka Resni.ca in podpisi volivce).

Kot navedeno zgoraj bo tak tudi seznam na glasovnici, po žrebu, ki so ga na DVK opravili danes, 4. oktobra, in sicer po naslednjem vrstnem redu: 1. Milan Brglez; 2. Anže Logar; 3. Janez Cigler Kralj; 4. Miha Kordiš; 5. Nataša Pirc Musar; 6. Vladimir Prebilič in 7. Sabina Senčar

Predsedniške volitve bodo v nedeljo, 23. oktobra 2022. Predčasno pa bodo volivke in volivci lahko glasovali že 18., 19. in 20. oktobra.

Že včeraj sta kandidatki (2) in kandidati (5) na RTV Slovenija, pred Manico Ambrožič in Igorjem E. Bergantom, opravili predstavitve, kot pravijo oni na televiziji vseh televizij prvo soočenje.

No, Milan Brglez, Janez Cigler Kralj, Miha Kordiš, Anže Logar, Nataša Pirc Musar, Vladimir Prebilič in Sabina Senčar (po tem vrstnem redu, od leve proti desni, so jih postavili pred kamere) pa so, vsaj po našem mnenju, včeraj niso sodelovali na soočanju ampak so morali v 45 sekundah odgovoriti na zastavljeno vprašanje, nakar sta jih voditelja prekinila, in isto vprašanje, zastavila naslednjemu kandidatu. Torej ni šlo za soočenje, ampak za odgovarjanje na zastavljena vprašanja, postavljenih s strani voditeljev.

Upati, je, da bodo volivke in volivci v prihodnje na tovrstnih predstavitvah (prav je, da so tudi prava soočenja med njimi) od kandidatk in kandidatov slišali tudi, kaj jim ti lahko ponudijo, kot predsednica ali predsednik države in ne samo to, kar si želita slišati voditeljica in voditelj.

Namreč, velja vedeti, da morata kandidatki in kandidatke s svojimi nastopi prepričati volivke in volivce, in sicer s temami, ki so osnova predsednikovega področja delovanja in pristojnosti, in ne s tem, kar je osebni interes t. i. neodvisnih izpraševalcev RTV Slovenija./J.T. /Foto: LN arhiv/