Ljubljana, 5. oktober 2022 – Huawei ponovno organizira nagradni fotografski natečaj Next-Image 2022, ki letos poteka pod sloganom »navdihnite svet«. Rok za prijave na natečaj, ki je zasnovan, da pritegne naslednje generacije fotografskih navdušencev in spodbodi nastanek kakovostnih mojstrovin polnih mladosti, topline, energije in optimizma, je 15. november do polnoči po pekinškem standardnem času (GMT +8).

Huaweiev fotografski natečaj Next-Image velja za daleč največjega na svetu in služi kot platforma za pogovore o mobilni fotografiji, izkušnjah fotografiranja s kamerami pametnih telefonov in novih oblikah izražanja. Od leta 2017, ko je bil organiziran prvič, so udeleženci namreč prijavili že več kot 3,62 milijona del.

V primerjavi z lanskim natečajem je novih pet kategorij, med katerimi sta dve s fotografskega (Umetnost in moda, Šport) in tri z video področja (Akcija in Pripovedovanje zgodb – dolgi ali kratki film). Poleg običajnih nagrad bo nagrajencem omogočeno tudi sodelovanje s partnerskimi mediji in prejemanje vabil na dogodke, na katerih bodo nadgradili svoje fotografske izkušnje.

Prijavljena dela bo ocenjevala žirija petih profesionalnih sodnikov. Direktorica uredništva ELLE China Nicole Xue, italijanski fotograf in umetnik Federico Ciamei, romunska fotografinja Mihaela Noroc, podpredsednica kitajske univerze za komunikacije v Nanjingu in Združenja fotografov Kitajske Chen Xiaobo in podpredsednik oddelka za potrošniško strategijo trženja pri Huawei, Li Changzhu. Skupaj sestavljajo ekipo fotografskih strokovnjakov z različnimi ozadji in izkušnjami, ki bodo pregledali, razpravljali in izbrali končne zmagovalce.

8 kategorij za prikaz lepote trenutka in pripovedovanje zgodb

Huawei verjame, da lahko že vaša naslednja fotografija prikaže lepoto sveta, ga pomaga odkrivati, približa naravo in še veliko več. Na natečaj se lahko prijavijo lastniki pametnih naprav Huawei, na voljo pa jim je osem ustvarjalnih kategorij:

UMETNOST & MODA – Umetnost in moda sta ultimativna oblika samoizražanja. Ujemite trenutek, ki vas navdihuje.

NA PROSTEM – Odprite vhodna vrata in se ozrite naokoli, navdih lahko najdete povsod. Ujemite, kaj vam pomeni na prostem.

PORTRET – Portret lahko govori tisoč besed. Ujemite resnico svojega portretiranca.

ŠPORT – Šport združuje akcijo s čustvi. Ujemite športni trenutek, ki vas vznemirja.

ŽIVLJENJE – Navdušujoč, presenetljiv ali čustven trenutek iz vsakdanjega življenja. Ujemite košček življenja iz sveta okoli sebe.

FOTO ZGODBA – Serija 3 do 9 fotografij, ki pripovedujejo zgodbo ali predstavijo trenutek skozi različne perspektive. Ujemite potovanje svojega objekta ali portretiranca.

AKCIJA – Ko ste v središču dogajanja, lahko vaše srce bije hitreje. Zajemite trenutek akcije, ki vas je premaknil.

PRIPOVEDOVANJE ZGODB – Vsaka zgodba ima značaj, ki ga bodo ljudje vzljubili, sovražili, podprli ali pa jih bo prevzel strah. Povejte zgodbo in navdihnite svet. Kratek film: 5 minut ali manj. Dolg film: 5 – 30 minut.

Vsaka od osmih kategorij je prilagojena edinstvenemu fotografskemu načinu, v katerem se odlikujejo in uporabnike izziva, da elegantno ujamejo čustva in izrazijo ustvarjalnost.

Kategorije nagrad poudarjajo izjemne zmogljivosti pametnih telefonov Huawei, kot so nedavno predstavljeni Huawei Mate 50 Pro, Huawei nova 10 in Huawei nova 10 Pro. Mate 50 Pro je opremljen z vrhunsko kamero Ultra Aperture s 50 MP tipalom, ob tem pa je tudi prvi telefon na svetu s prilagodljivo 10-stopenjsko zaslonko, medtem ko telefona Huawei nova 10 in Huawei nova 10 Pro odlikuje 60 MP tipalo sprednje kamere.

Izredno široka zaslonka f/1,4 telefona Mate 50 Pro v kombinaciji s tehnologijo XD Fusion Pro in visoko občutljivostjo na svetlobo, poskrbi za primerno svetlost ter za podrobnosti v svetlih in zasenčenih področjih fotografije. Pametno prilagajanje zaslonke obenem zagotovi, da je zajem svetlobe pri samodejnem načinu usklajen s prizorom in scenarijem fotografiranja, medtem ko imate v ročnem načinu možnost prilagajanja globinske ostrine oziroma raven zamegljenosti ozadja. Zahvaljujoč temu boste zlahka posneli izjemne portrete s popolnimi kožnimi odtenki, teksturo in ravno prav zamegljenim ozadjem, očarljive in žive pokrajine, čudovite bližinske (makro) fotografije z ostrim ospredjem in naravno zamegljenim ozadjem ter po zaslugi naprednega nočnega načina odlične fotografije tudi v trdi temi.

Bogat nagradni sklad

S sodelovanjem na fotografskem natečaju bodo imeli udeleženci možnost osvojiti odlične nagrade. Strokovna žirija bo izmed vseh prispelih mojstrovin izbrala 3 dobitnike glavne nagrade, 24 zmagovalcev kategorij in 27 podprvakov. Zanje je pripravljen bogat nagradni sklad.

– Dobitniki glavne nagrade prejmejo Next-Image sklad za ustvarjanje v vrednosti 10.000 USD in elektronsko potrdilo o nagradi.

– Zmagovalci kategorij prejmejo Next-Image sklad za ustvarjanje 1.500 USD in elektronsko potrdilo o nagradi.

-Podprvaki prejmejo pametni telefon Huawei P50 Pro in elektronsko potrdilo o nagradi.

-Poleg tega bo omenjeni pametni telefon prejel še umetnik, katerega delo bo kot najboljše določila skupnost uporabnikov Huawei.

Ne pozabite, da je zadnji rok za oddajo 15. november 2022 do 23:59 po pekinškem standardnem času (GMT +8) oz. 17:59 po slovenskem času. Več informacij o natečaju Huawei Next-Image 2022 in možnostih sodelovanja najdete na uradni strani: https://consumer.huawei.com/si/community/next-image/