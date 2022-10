OZS pri pomoči države za energetsko draginjo moti pogojevanje o dvigu cen njihovih storitev in izdelkov

Ljubljana, 7. oktober 2022 – Poslanci DZ so včeraj, 6. oktobra, sprejeli novelo zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina. Iz Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije sporočajo, da so izjemno razočarani, da je v noveli ostala izjava, ki od upravičenca do pomoči zahteva, da cene svojih izdelkov oziroma storitev zaradi dviga cen električne energije in zemeljskega plina ni dvignil za več kot 10 odstotkov.

»Po sestanku z ministrom Hanom, ki smo ga imeli minulo sredo, smo pričakovali, da se bodo na vladi vendarle odločili drugače in iz novele črtali sporno izjavo. Prepričani smo namreč, da mnogi obrtniki in podjetniki ne bodo niti zaprosili za pomoč, saj jim takšna izjava onemogoča dvig cen in storitev. Glede na to, da se dvigujejo materialni stroški in stroški dela, je nerealno pričakovati, da do dviga cen izdelkov in storitev ne bo prišlo. Poleg tega pa ostaja tudi uganka, na kakšen način bo država preverjala razloge, zaradi katerih so bila podjetja primorana dvigniti cene,« ob tem poudarja predsednik OZS Blaž Cvar.

Ob tem iz OZS sporočajo, da so že v času covid krize in pri sprejemanju interventnih zakonov videli, kaj pomenijo tovrstni pogoji pri pridobivanju pomoči. Številni člani so dobili pomoč države in ker pogojev kasneje niso izpolnili, česar vnaprej niso mogli predvideti, so morali državno pomoč vrniti. »Podobna zgodba se lahko ponovi tudi v tem primeru, zato ponovno apelirajo na pristojne, da se sporna izjava, ki predstavlja dodatno birokratsko oviro, izbriše iz novele,« je še pojasnil Cvar.

V zbornici ob tem opozarjajo še, da niso problem zgolj visoki stroški električne energije in zemeljskega plina, temveč je velik problem tudi upad naročil pri tistih podjetjih, ki so vezana na nemški in avstrijski trg. Številna podjetja, njihovi člani, jim namreč sporočajo, da bodo primorani odpuščati, če ne bo sprejet ukrep čakanja na delo doma.

V OZS zato pričakujejo takojšnjo uvedbo ukrepa čakanja na delo, po vzoru Nemčije, ki je v teh kriznih časih takšen ukrep že uvedla. »Narediti moramo vse, da ohranimo podjetja in delovna mesta. Gospodarstvo je namreč tisto, ki nam omogoča socialno državo in blaginjo za vse,« še poudarja Cvar.

No, mi dodajamo, da bo vlado srečala pamet, če ne se bo to poznalo tudi pri tistih, ki jim je vlada, na rovaš aktivnosti gospodarstva in obrtništva, že »prilagodila« plače./LN/