Študentska organizacija Slovenije spet pripravlja krvodajalsko akcijo »Častim 1/2 litra«

Ljubljana, 8. oktober 2022 – Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) spet organizira krvodajalsko akcijo, ki se bo pričela 10. oktobra in trajala do konca meseca. Akcija bo potekala v več krajih po Sloveniji, v sodelovanju s študentskimi organizacijami univerz (ŠOULJ, ŠOUM in ŠOUP), študentskih klubov in Zveze študentskih klubov Slovenije.





V Sloveniji potrebujemo, da zadostimo potrebam zdravstva po krvi, vsak delovni dan od 350 do 400 krvodajalcev. Kri zdravega človeka je nenadomestljivo zdravilo in izredno dragoceno darilo. Ker ima darovana kri rok trajanja in ker se potrebe zdravstva po darovani krvi hitro spreminjajo, želi ŠOS v bazo krvodajalcev povabiti čim več študentov in tako že med mladimi odraslimi spodbuditi zavedanje o nujnosti pomoči sočloveku. Vsaka četrta oseba bo enkrat v življenju potrebovala darovano kri – to je lahko kdorkoli med nami, tudi mi sami.



Letošnja jesenska študentska krvodajalska akcija bo potekala skozi celoten oktober, z največ aktivnostmi v drugem tednu tega meseca. Tokratna akcija je še posebej pomembna, saj je bilo v zadnjih dveh koronskih letih za več kot tretjino manj novih krvodajalcev. Zato je pomembno, da tokrat mladi priskočijo na pomoč, darujemo kri ter postanemo redni krvodajalci.



Študentska krvodajalska akcija je že tradicionalen projekt Študentske organizacije Slovenije (ŠOS). Študenti tako vsakoletno izvedejo dve krvodajalski akciji (spomladi in jeseni), pod sloganom »Častim 1/2l litra!«. Na ŠOS so veseli, da bo po dvoletnem premoru, zaradi epidemiološke situacije, v državi ponovno potekala na tradicionalen način, tudi na terenu, obenem pa upajo, da se bo trend naraščanja števila krvodajalcev iz preteklih let povečal.

Seznam terminov in lokacij je objavljen na spletni strani www.castimkri.si in FB strani “Častim pol litra”.



Vsi študenti, ki lahko darujejo kri, so vabljeni, da se vnovič številčno odzovejo povabilu in častijo rundo, ki rešuje življenja. Študenti, ki jim predlagani termini ne ustrezajo, pa so vabljeni, da se kadarkoli zglasijo na območnih enotah Zavoda RS za transfuzijsko medicino, saj so potrebe po krvi skozi celo leto velike.



Tudi tokrat bo za krvodajalce dobro poskrbljeno, saj bo ob malici vsak darovalec prejel tudi simbolično darilce, ki sta ga prispevali zavarovalnici General in Vzajemna.



Marike Grubar, predsednica ŠOS: “Častim ½ litra je trenutno med najbolj znanimi in uspešnimi projekti Študentske organizacije Slovenije. Z njim študentke in študenti ozaveščamo o pomenu darovanja krvi in nesebični pomoči drugim ljudem. Slednje sami aktivno zasledujemo, ko se množično odločimo za darovanje krvi. Veseli me, da živimo v razmerah, ko takšni projekti uživajo visoko stopnjo zanimanja tako pri študentski populaciji kot pri ostalih delih naše družbe.”