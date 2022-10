Ali se Slovenija zaveda porasta ilegalnih prehodov? 

Ljubljana, 12. oktober 2022 – Slovenka Policija je pripravila statistično analizo in pregled, kako so potekali migrantski prehodi – vstopi – v Sloveniji. Kot je zapisano na uradni strani Policije, je v obdobju od 1. 1. 2022 do 30. 9. 2022 bilo v Sloveniji obravnavanih 15.590 ilegalnih prehodov državne meje. V lanskem enakem obdobju so jih obravnavali »le« 7.260.

Število ilegalnih prehodov se je torej povečalo za 114,7 odstotkov glede na predhodno leto. Največ ilegalnh pribežniko je bilo državljanov Afganistana, Indije in Burundija. Največ ilegalnih prehodov pa je obravnavala PU Koper in sicer skoraj polovico vseh. Z opaznim povečanjem števila glede na enako lansko obdobje sledi PU Novo mesto z deležem tretjine.

Kot zapisano se je, letošnje leto začelo z večjim številom od lanskega leta in strmim porastom števila, ki se je začelo v letošnjem marcu. Pričakovano se je porast števila nadaljeval tudi naprej. Pričakuje se, da se bo trend porasta začasno prekinil šele s poslabšanjem vremenskih razmer pozimi.

Prošenj za mednarodno zaščito – Obravnavanih je bilo 14.981 izraženih namer podaje prošenj za mednarodno zaščito. Število je večje za 330,2 odstotkov od primerljivega lanskega obdobja, ko je bilo evidentiranih 3.482 namer. Tisti, ki so izrazili namero podaje prošnje za mednarodno zaščito, so bili v nadaljnji postopek predani pristojnemu organu s področja mednarodne zaščite. Obravnavali smo tudi 6.941 vlog za začasno zaščito, od katerih jih je bilo 6.868 sprejetih od državljanov Ukrajine.

Trend porasta števila izraženih namer podaje prošenj za mednarodno zaščito je letos izrazito strm. Kot ugotavlja Policije, stanje kaže na očiten porast problematike zlorab našega azilnega sistema.

Nedovoljeni vstopi na notranjih mejah – Policisti so v notranjosti države oziroma pri izstopu na zunanji meji ugotovili 1.269 (793) kršitev, ko so tujci na notranjih mejah v Republiko Slovenijo vstopili brez ustreznih potnih listin ali brez potrebnih dovoljenj (dovoljenje za prebivanje ali vizum). Število je letos večje za 60 odstotkov.

Zavrnitve vstopa v Republiko Slovenijo na mejnih prehodih – Zaradi neizpolnjevanja pogojev za vstop v Republiko Slovenijo oziroma druge države članice Evropske unije je bilo na mejnih prehodih v skladu z določbami Zakonika o schengenskih mejah zavrnjenih skupaj 3.516 (3.373) državljanov tretjih držav, od tega velika večina na kopenski meji (meja s Hrvaško). Število se je povečalo za 4,2 odstotka.

Nedovoljeno prebivanje – Zaradi nedovoljenega prebivanja na območju Republike Slovenije ali drugih držav članic Evropske unije so policisti obravnavali skupaj 3.283 tujcev. V lanskem enakem obdobju so jih obravnavali 4.100. Število se je zmanjšalo za 19,9 odstotkov.

Vračanje tujcev tujim varnostnim organom – Slovenski policisti so na podlagi mednarodnih sporazumov tujim varnostnim organom izročili 2.106 (3.211) tujcev. Število se je zmanjšalo za 34,4 odstotkov. Največ je bilo izročenih na meji s Hrvaško in sicer državljanov Afganistana.

Sprejem oseb od tujih varnostnih organov – Tuji varnostni organi so na podlagi mednarodnih sporazumov o vračanju oseb v Slovenijo vrnili 320 (156) oseb. Med sprejetimi je bilo 28 slovenskih državljanov.

Situacija v EU in na območju Zahodnega Balkana – V prvih osmih mesecih letošnjega leta je bilo okoli 188.200 ilegalnih prehodov na območje EU. Število ilegalnih prehodov se je povečalo za 75 odstotkov od enakega obdobja lanskega leta.

Na območju Zahodnega Balkana je bilo v letošnjem avgustu okoli 15.900 ilegalnih prehodov, kar je za 141 odstotkov več kot v lanskem avgustu. Število predstavlja polovico vseh ilegalnih prehodov na zunanjih mejah EU. V letošnjih prvih osmih mesecih je bilo na tem območju obravnavanih 86.581 ilegalnih prehodov, za 190 odstotkov več kot lani.

In na koncu še naš dodatek. To poročilu Policije, ali nihče od ogovornih ne spremlja ali pa si vsi zatiskajo oči, da stanje postaja vse bolj problematično. Zakaj? Zato, ker se nam lahko zgodi, da bodo Avstrijci, ki že zaprejo svojo mejo – s posebnim dodatnim nadzorom – začeli Sloveniji vračati migrante, ki jih bo ta morala vzeti nazaj. Enako se nam lahko zgodi ob nastopu nove italijanske vlade, ki bo zagotovo zaostrila svojo migrantsko politiko. In kaj bo potem? Slovenija bo postala migrantski žep. Žep, ki bo vse bolj »poln«./LN in Vir: Policija/