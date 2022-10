Osnova vredna posnemanja – JYSK nadaljuje z vlaganjem v zaposlene

Ljubljana, 12. oktober 2022 – Skandinavska veriga trgovin s pohištvom in opremo za dom JYSK ima dolgoletno tradicijo negovanja odnosov z zaposlenimi, sporoča, da bodo njihovi zaposleni – v »slovenskem« JYSK-u – prejeli bonus v višini več kot 100.000 evrov, čaka pa jih tudi povečanje rednih prihodkov v povprečju za 20 %.

Kot sporočajo, je ena najpomembnejših ugodnosti, ki jih to podjetje zagotavlja svojim zaposlenim, nagrajevanje z bonusi, poleg tega pa bo od oktobra vsem svojim zaposlenim v trgovinah povečalo povprečni neto dohodek za 19,5 %. Skupni znesek izplačanih bonusov trgovinam v Sloveniji pa bo znašal več kot 100.000 evrov.

Zahvaljujoč uspešnemu poslovanju in opaznim rezultatom v letu 2021/2022 znaša bonus zaposlenih, ki delajo v najuspešnejši trgovini, glede na realizirano rast prometa skoraj 12.000 evrov. Najuspešnejša njihova trgovina je tokrat JYSK Rudnik iz Ljubljane, sledita ji trgovini v Kopru in Slovenj Gradcu.

Ivan Protega, Retail manager in član uprave, je poudaril, da so zaposleni najdragocenejši vir podjetja, »V zahvalo zaposlenim za njihov prispevek v letu, ki je za nami, se bodo redni neto prejemki vseh zaposlenih v trgovinah JYSK v Sloveniji v povprečju povečali za skoraj 20 %. Nadaljevali pa bomo tudi z izvajanjem uspešnega sistema bonusov. Bonus na promet se izplača na podlagi skupnega dela, ne glede na delovno mesto v trgovini, kar zelo spodbuja timsko vzdušje. Zaposleni v vsaki naši trgovini imajo namreč možnost prejemanja bonusa glede na rast prometa posamezne trgovine glede na preteklo leto. To pomeni, da so razlike v izplačanem bonusu med samimi trgovinami, višina bonusa pa je odvisna samo od rasti prometa, zato zgornje omejitve zneska ni. Rezultat tovrstnih ukrepov so zadovoljni zaposleni, ki našim kupcem nudijo najkakovostnejše storitve,« je dejal Protega.

Poleg omenjenih ugodnosti timski duh podjetja spodbujamo tudi z zagotavljanjem dela prostih dni, ko so vse trgovine zaprte, ter neformalnih druženj, z organizacijo različnih praznovanj in teambuildingov ter tradicionalne JYSK zabave, na kateri se zbere preko 1200 zaposlenih iz regije.

Velja dodati, da je bil JYSK nedavno uvrščen na Forbesovo lestvico najboljših delodajalcev na svetu, izvaja pa tudi interno raziskavo zadovoljstva zaposlenih (ESS) s kar 100-odstotno stopnjo odzivnosti.

JYSK je zaželen delodajalec tudi zaradi priložnosti, da zaposleni sodelujejo v različnih družbeno odgovornih projektih, npr. JYSK Pravljica za lahko noč, in s kakovostnimi izdelki, ustvarjenimi s spoštovanjem do narave, z uporabo recikliranih materialov in okolju prijaznih surovin iz bolj odgovornih virov.

JYSK je mednarodna skandinavska veriga trgovin z izdelki za ureditev notranjosti in zunanjosti doma.

Z več kot 3.200 trgovinami in spletnimi trgovinami v 48 državah po vsem svetu ima JYSK v vaši bližini vedno najboljšo ponudbo in strokovne storitve, ne glede na način nakupovanja.

Ustanovitelj Lars Larsen je svojo prvo trgovino odprl na Danskem leta 1979. Danes ima JYSK več kot 30.000 zaposlenih. JYSK je del skupine Lars Larsen, ki je v družinskem lastništvu, katere skupni promet je v finančnem letu 2020/21 znašal 5,255 milijarde evrov. Promet JYSK-a je v finančnem letu 2021/22. znašal 4.87 milijarde evrov.

Če je vse tako, ko je bilo bilo zapisano v sporočilu za javnost, je družba JYSK vredna posnemanja. Nam je uspeli odnos do zaposlenih preveriti v koprski poslovalnici, kjer so nam pritrdili, da zapisano drži./LN/Foto press JYSK