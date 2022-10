Covid-19: Skupno v državi trenutno okuženih kar 30.312 oseb

Ljubljana, 12. oktober 2022 – 12. oktobra je bilo v Sloveniji ob 930 PCR-testih in 8.288 hitrih antigenskih testih potrjenih 2.156 okužb oseb z novim koronavirusom. Ob tem velja dodati, da je hospitaliziranih (podatek – Sledilnik) 156 oseb, na intenzivni negi pa se jih nahaja 27 oseb, dva bolnika pa sta umrla. Skupno je v državi trenutno okuženih kar 30.312 oseb.

Sodeč po aktualnih podatkih, gre za podatke, ki so zbrani ob samoprijavi okuženih, saj evidenca covida-19 okuženih v Slovenji temelji le na teh podatkih. Gre namreč za trenutno okužene, ki se iz takšnega ali drugačnega razloga preverjajo, če so okuženi, ker čutijo neustrezna stanja v svojem telesu (povišana telesna temperatura, slabo počutje, utrujenostjo, nahod, kašelj in pri težjih oblikah občutek pomanjkanja zraka) in nato se osamijo ali poiščejo zdravniško pomoč.

V skladu z metodologijo spremljanja okužb s SARS-CoV-2 (COVID-19) NIJZ zajema laboratorijsko potrjene primere z datumom izvida za pretekli dan.

Po stanje spremlja NIJZ – AKTIVNA POVEZAVA:

Aktualni podatki za pretekli dan, 12. oktober 2022

-število testiranih na s PCR – 930

-število testiranih HAGT – 8.288

-število potrjenih primerov – 2.156

-število aktivnih primerov (ocena) – 30.312

-število primerov na 100.000 prebivalcev Slovenje v zadnjih 14 dneh – 1.438

-povprečje primerov v zadnjih 7 dneh – 2.032

Pregled za celotno obdobje 4. 3. 2020 do 12. 10. 2022

-število testiranj PCR – 2.754.332

-število testiranih HAGT – 16.609.315

-število potrjenih primerov – 1.211.501 ; Moški: 554.141/Ženske: 644.813

-število cepljenih z enim odmerkom – 1.266.752

-število cepljenjih z vsemi odmerki – 1.223.240

Takšni pa so podatki skozi prizmo predstavitve, Sledilnika, ki zbrane podatke analizira in pregledno predstavi njihov vpliv in razširjenost epidemije COVID-19 v Sloveniji, in sicer po različnih primerjalnih parametrih./LN