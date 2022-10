Ljubljana, 12. september 2022 – Javnemu sektorju v naslednjih šestih mesecih dvig plač za 8,5 odstotka, kar bo državno blagajno stalo 611 milijonov evrov. Gre za dogovor, ki naj bi ga podpisala vlada s sindikati javnega sektorja, s čim vlada želi povedati, da se zna “usklajevati” (beri ponižno prilagoditi volilnemu telesu), in sicer za denar, ki ga bo moral v državni blagajni nadomestiti realni sektor.

Tako bodo delavci javnega sektorja, teh preko 180 tisoč, v sladu z dogovorom z vlado, že novembra svoje denarnice napolnili s 4,5 odstotkov višjimi plačami.

Kot dogovorjeno, za umeritev javnega sektorja, bo vlada javnemu sektorju zvišala plače še enkrat, in sicer s 1. aprilom (ni prvoaprilska šala), ker bodo takrat vsem dvignili plače za en plačilni razred, kar zagotavlja v naslovu omenjenih 8,5 odstotka zvišanja plač v šestih mesecih. No, pa to še ni vse! Javni sektor, bo deležen višjega regresa za prehrano in poračuna regresa za letni dopust, to pa bo veljalo za delovna mesta do vključno 50. plačilnega razreda (3.009,28 bruto).

Hkrati z dogovorom, ki so ga vlada in sindikati parafirali že 29. septembra, bodo podpisali tudi anekse h kolektivnim pogodbam, ob krovni kolektivni pogodbi za javni sektor še h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti in kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev. Z njimi bodo namreč deloma izvedli vsebine iz dogovora.

Za tiste dele javnega sektorja, kjer se delovna mesta v plačne razrede uvrščajo z uredbo, in ne kolektivno pogodbo, kot denimo za javne agencije, sklade, zavode, vojsko, pa so potrebne ustrezne spremembe uredb.

Res je, da je za uresničitev dogovorjenega potrebna sprememba zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki naj bi bila že danes poslana v vladno obravnavo. Zakonsko besedilo sicer ostaja deloma neusklajeno, saj vlada in sindikati javnega sektorja ostajajo na nasprotnih bregovih glede odprave plačnega stropa (omejitve najvišjih plačnih razredov – ta je zdaj določen s 65. razredom ).

No, naj bo tako ali drugače, kot vse kaže javni sektor pri tej vladi, zna unovčiti število svojih glasov, ki ji je zagotovil ob zadnjih volitvah. Torej dokazuje, da gre za usposobljenega pogajalca.

Kar pa seveda ne velja za upokojence, ki so svoje glasove, vsaj tako vse kaže, vrgli v prazno brezno, kjer se ve, če so tam, kakšne učinke dajejo./J.T./Fotografiji: arhiv LN/