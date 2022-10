Ljubljana, 14. oktober 2022 – V primerjavi s prejšnjim avgustom so cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih zrasle v povprečju za 26,5 %. Vrednost kmetijskih pridelkov se je na letni ravni dvignila za 34,3 %, na mesečni pa znižala za 23,1 %.

Cene rastlinskih pridelkov, predvsem žit, na letni ravni višje

Cene rastlinskih pridelkov so se zvišale v povprečju za 14,8 %. Najizraziteje so se podražila žita (za 77,3 %), precej pa tudi sveže zelenjadnice (za 25,4 %). Sadje se je po drugi strani pocenilo za 12,7 %.

Cene živali in živalskih proizvodov so zrasle za 33,1 %. Živali za zakol so se podražile za 26,5 %. Cene goveda so se zvišale skoraj za tretjino, najbolj pa so se dvignile cene krav. Dražji kot pred enim letom so bili tudi perutnina (za 20,7 %) in prašiči (za 26,3 %). Cene živalskih proizvodov so bile višje za 38,9 %. Povprečna cena mleka se je dvignila za 47,5 %, povprečna cena jajc pa za 20,0 %.

Vrednost odkupljenega sadja znatno višja

Vrednost odkupljenih pridelkov iz skupine sadjarstvo in vinogradništvo je bila za skoraj polovico (49,4 %) višja kot v prejšnjem avgustu. Najbolj je zrasla vrednost odkupljenega sadja. Na dvig vrednosti so vplivale večje količine odkupljenih pridelkov. Zvišala se je tudi vrednost odkupljenega krompirja, vrednost odkupljenih žit pa je upadla, ker je bila manjša tudi količina odkupljenih pridelkov.

Vrednost odkupljenih pridelkov iz skupine živinoreja se je zvišala za 38,4 %. Vrednost odkupljenega mleka je zrasla za 43,2 %. Zvišali sta se tudi vrednosti odkupljene živine (za 43,9 %) in perutnine (za 25,2 %)./Vir: SURS/