V Sloveniji včeraj okuženih 1.744 oseb, skupaj 23.368

Ljubljana, 19. oktober 2022 – Včeraj, 18. oktobra je bilo v Sloveniji potrjenih rekordnih 1.744 okuženih oseb s koronavirusom. Opravljenih pa je bilo 706 PCR-testov in 6.678 hitrih testov. Trenutno naj bi bilo po podatkih NIJZ okuženih 26.368 oseb.

V slovenskih bolnišnicah se zdravi 125 oseb, na intenzivno nego potrebuje 23 oseb. Po podatkih Sledilnika je umrlo 6 oseb, doslej skupaj 6.864.

Sodeč po aktualnih podatkih, gre za podatke, ki so zbrani ob samoprijavi okuženih, saj evidenca covida-19 okuženih v Slovenji temelji le na teh podatkih. Gre namreč za trenutno okužene, ki se iz takšnega ali drugačnega razloga preverjajo, če so okuženi, ker čutijo neustrezna stanja v svojem telesu (povišana telesna temperatura, slabo počutje, utrujenostjo, nahod, kašelj in pri težjih oblikah občutek pomanjkanja zraka) in nato se osamijo ali poiščejo zdravniško pomoč.

Trend obolelosti s koronavirusom v na dan 18. 10. 2022:

– Št. testiranj: PCR 707/HAT 6.678

– Št. pozitivnih: 1.744/Skupaj: 26.368

– Št. hospitaliziranih: 125

– Št. oseb na intenzivni negi: 23

– Število umrlih: 6/Doslej: 6.854

Takšni pa so podatki skozi prizmo predstavitve, Sledilnika, ki zbrane podatke analizira in pregledno predstavi njihov vpliv in razširjenost epidemije COVID-19 v Sloveniji, in sicer po različnih primerjalnih parametrih.

