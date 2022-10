Volitve – Le še danes možno oddati zahteve za nekatere posebne oblike glasovanja; predčasno glasovanje še jutri

Ljubljanana, 19. oktober 2022 – Pred nedeljskimi – 23. oktobra – predsedniškimi volitvami je le še danes, 19. oktobra, možno oddati zahteve za nekatere posebne oblike glasovanja.

Volivci, ki bi želeli glasovati zunaj kraja stalnega prebivališča, bodo v nedeljo to lahko storili na posebnih voliščih brez krajevne pristojnosti oziroma tako imenovanih voliščih omnia. Svojo namero morajo danes do polnoči sporočiti okrajni volilni komisiji, na območju katere so vpisani v volilni imenik.

Volivci, ki nimajo stalnega prebivališča na območju Slovenije in bodo na dan glasovanja v državi ter želijo glasovati na volišču v Sloveniji, pa lahko še danes to sporočijo Državni volilni komisiji.

Prav tako lahko volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, v katerem so vpisani v volilni imenik, še danes zaprosijo za glasovanje na domu. Obvestilu je treba priložiti zdravniško potrdilo.

Že včeraj, 18. oktobra, se je začelo predčasno glasovanje za volitve predsednice oz. predsednika republike 2022. Volišča za predčasno glasovanje (po vsej državi jih je 96) bodo odprta do vključno jutri, 20. oktobra, odprta pa bodo med 7. in 19. uro.

Prijava za predčasno glasovanje ni potrebna, prav tako volilec s seboj na volišču ne potrebuje obvestila volivcu, pač pa zgolj osebni dokument, s katerim lahko izkaže svojo identiteto. Obvestilo volilcu je informativne narave in tudi pripomoček, da volilni odbor lahko hitreje poišče volilca v volilnem imeniku.

Na predčasnem glasovanju lahko glasujejo samo volilci s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Volišča za predčasno glasovanje so praviloma vezana na okraj stalnega prebivališča, z nekaterimi izjemami (denimo v Ljubljani bo 14 volišč za predčasno glasovanje na eni lokaciji, in sicer na Gospodarskem razstavišču). To pomeni, da ni mogoče predčasno glasovati izven okraja stalnega prebivališča.

In še seznam volišč za predčasno glasovanje, ki je objavljen na spletni strani DVK – AKTIVNA POVEZAVA – SENAM VOLIŠČ – izberite predčasno glasovanje.

In še napotek volivkam in volivcem! Vse glasovnice morajo imeti dva žiga, kot to prikazuje – neizpolnjena glasovnica ob tej objavi./LN/Foto: LN/