Predsedniške volitve: Kandidatki in kandidatki lahkote še do polnoči prepričujejo volivke in volivce

Ljubljana, 21. oktober 2022 – Kandidatki in kandidatki lahkote še do polnoči, 21. oktobra, lahko prepričujejo volivke in volivce, če si želijo zagotoviti njihov glas za zasedbo mesta predsednice oz. predsednika države.

Jutri, 22. oktobra pa vse tja do 23. oktobra, do 19. ure, bo nastopil volilni molk, ko prepričevanje volivcev, predvsem tistih, ki so še neodločeni, ne bo več mogoče.

Velja vedeti, da je v času, od danes o polnoči, pa vse do 23. oktobra, do 19. ure, prepovedana vsakršna dejavnost, ki bi volivce navajala k takšnemu ali drugačnemu glasovanju.

Kot doslej bo na ministrstvu za notranje zadeve v času volilnega molka delovala dežurna služba, kamor bodo lahko državljani sporočali podatke o domnevnih kršitvah.

Prijave domnevnih kršitev volilnega molka bo sprejemala dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve na naslednjih telefonskih številkah:

080 12 00 – Operativno-komunikacijski center Generalne policijske uprave:

v soboto, 22. oktobra 2022, od polnoči do 7. ure in od 19. ure do polnoči,

v nedeljo, 23. oktobra 2022, od polnoči do 7. ure.

080 21 13 – Dežurna služba Inšpektorata Republike Slovenije za notranje zadeve:

v soboto, 22. oktobra 2022, od 7. do 19. ure,

v nedeljo, 23. oktobra 2022, od 7. do 19. ure.

Glede volitev pa velja omeniti, da volivci, ki bi želeli glasovati zunaj kraja stalnega prebivališča, bodo v nedeljo, 23. oktobra, to lahko storili na posebnih voliščih brez krajevne pristojnosti oziroma tako imenovanih voliščih omnia. Svojo namero pa so morali sporočiti že prej, do 19. oktobra, in sicer okrajni volilni komisiji, na območju katere so vpisani v volilni imenik. Zato objavljamo le kje so omnia volišča.

No, dodajamo še povezavo na Državno volilno komisijo (DVK) , kjer so objavljeno še ostali napotki, navodila, volišča in podatki o udeležbi v času volitev, 23. oktobra./J. Temlin/Foto: LJNovice/