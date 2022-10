Negativen trend pri gospodarski klimi v Slovenije se nadaljuje

Ljubljana, 22. oktobra 2022 – Razpoloženje v gospodarstvu se je poslabšalo na obeh ravneh – na mesečni za 0,6 odstotne točke in na letni ravni za 8,6 odstotne točke.

Rahlo poslabšanje na mesečni ravni

Vrednost kazalnika gospodarska klima je bila oktobra (dosegla je −5,8 odstotne točke) za 0,6 odstotne točke nižja kot mesec prej (−5,2 odstotne točke).

K znižanju so prispevale nižje vrednosti kazalnikov zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 0,7 odstotne točke), storitvenih dejavnostih (za 0,3 odstotne točke) in trgovini na drobno (za 0,1 odstotne točke), medtem ko sta imela kazalnika zaupanja med potrošniki in v gradbeništvu pozitiven vpliv (za 0,3 oz. 0,2 odstotne točke).

Upad na letni ravni nižja kar 8,6 odstotnih toč

Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila na letni ravni za 8,6 odstotne točke nižja.

Na to znižanje so vplivale nižje vrednosti štirih izmed petih komponent: kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 5,2 odstotne točke), med potrošniki (za 2,8 odstotne točke), v storitvenih dejavnostih (za 1,0 odstotne točke) in gradbeništvu (za 0,3 odstotne točke). Po drugi strani je bil prispevek kazalnika zaupanja v trgovini na drobno pozitiven (za 0,6 odstotne točke)./Vir: SURS/