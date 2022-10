Novica dneva! Elon Musk prevzel Twitter

San Francisco, 28. oktober 2022 – Elon Musk je v četrtek, 27. oktobra 2022, postal novi lastnik družbe Twitter Inc, odpustil je najvišje vodstvene delavce, ki jih je obtožil zavajanja, in zagotovil malo jasnosti glede tega, kako bo dosegel visoke ambicije, ki jih je začrtal za vplivno platformo družbenih medijev.

Izvršni direktor proizvajalca električnih avtomobilov Tesla Inc TSLA.O je dejal, da želi “premagati” neželeno pošto na Twitterju, narediti algoritme, ki določajo, kako je vsebina predstavljena svojim uporabnikom, javno dostopnimi, in preprečiti, da bi platforma postala odmevna komora za sovraštvo in delitev, čeprav omejuje cenzuro.

Vendar Musk ni ponudil podrobnosti o tem, kako bo vse to dosegel in kdo bo vodil podjetje. Dejal je, da namerava opustiti veliko delovnih mest, zaradi česar bo približno 7500 zaposlenih v Twitterju skrbelo za svojo prihodnost. V četrtek je tudi dejal, da ni kupil Twitterja, da bi zaslužil več denarja, ampak “da bi poskušal pomagati človeštvu, ki ga ljubim.”

Musk je odpustil glavnega izvršnega direktorja Twitterja Paraga Agrawala, glavnega finančnega direktorja Neda Segala ter vodjo za pravne zadeve in politike Vijaya Gaddeja, pravijo ljudje, ki so seznanjeni z zadevo. Obtožil jih je, da so njega in vlagatelje v Twitterju zavajali glede števila lažnih računov na platformi družbenih medijev.

Agrawal in Segal sta bila ob sklenitvi posla na Twitterjevem sedežu v ​​San Franciscu in so ju pospremili ven, so dodali viri.

Twitter, Musk in vodstvo se niso takoj odzvali na prošnje za komentar.

Nakup v vrednosti 44 milijard dolarjev je vrhunec izjemne poslovene akcije, polne preobratov, ki je zasejala dvom o tem, ali bo Musk izpeljal posel. Začelo se je 4. aprila, ko je Musk razkril 9,2-odstotni delež v podjetju iz San Francisca, s čimer je postal njegov največji delničar.

Najbogatejši človek na svetu se je nato strinjal, da se pridruži upravnemu odboru Twitterja, vendar se je v zadnjem trenutku odrekel in namesto tega ponudil nakup podjetja za 54,20 $ na delnico, ponudbo, za katero Twitter ni bil prepričan, ali naj jo razume kot še eno od Muskovih šal o konoplji.

Muskova ponudba je bila resnična in v samo enem vikendu kasneje aprila sta obe strani dosegli dogovor po ceni, ki jo je predlagal. To se je zgodilo, ne da bi Musk opravil kakršen koli skrbni pregled zaupnih informacij podjetja, kot je običajno pri prevzemih.

V naslednjih tednih se je Musk premislil. Javno se je pritožil, da je verjel, da so Twitterjevi računi za neželeno pošto bistveno višji od Twitterjeve ocene, objavljene v regulativnih vlogah, in sicer manj kot 5 % dnevnih aktivnih uporabnikov, ki jih je mogoče monetizirati. Njegovi odvetniki so nato obtožili Twitter, da ni ugodil njegovim zahtevam po informacijah o tej temi.

Ostrost je povzročila, da je Musk 8. julija obvestil Twitter, da prekinja njuno pogodbo, ker ga je Twitter zavajal glede robotov in ni sodeloval z njim. Štiri dni kasneje je Twitter tožil Muska v Delawareu, kjer je podjetje ustanovljeno, da bi ga prisilil k dokončanju posla.

Do takrat so delnice družbenih omrežij in širšega delniškega trga padle zaradi zaskrbljenosti, da bo zvišanje obrestnih mer Federal Reserve v boju proti inflaciji potisnilo ameriško gospodarstvo v recesijo. Twitter je Muska obtožil kupčevega kesanja in trdil, da je želel izstopiti iz posla, ker je mislil, da je preplačal.

Večina pravnih analitikov je dejala, da ima Twitter najmočnejše argumente in da bo verjetno prevladal na sodišču. Njihovo mnenje se ni spremenilo niti po tem, ko je nekdanji šef varnosti Twitterja Peiter Zatko avgusta nastopil kot žvižgač in trdil, da podjetje ni razkrilo pomanjkljivosti v svoji varnosti in zasebnosti podatkov.

4. oktobra, ravno ko naj bi Twitterjevi odvetniki odstavili Muska pred začetkom njihovega sojenja pozneje ta mesec, je izvedel še en obrat in ponudil dokončanje posla, kot je obljubil. Sodnik v Delawareju mu je dal rok do 28. oktobra, da zaključi transakcijo in se izogne ​​sojenju.

‘Chief Twit’

V sredo je Musk prišel na Twitterjev sedež z velikim nasmeškom in s porcelanastim umivalnikom, nato pa je tvitnil “naj se to potopi”. Svoj opis v svojem Twitter profilu je spremenil v “Chief Twit.”

Poskušal je tudi pomiriti strah med zaposlenimi, da prihajajo velika odpuščanja, in oglaševalcem zagotovil, da njegova pretekla kritika Twitterjevih pravil o moderiranju vsebine ne bo škodila njegovi privlačnosti.

“Twitter očitno ne more postati zastonj pekel, kjer je mogoče reči karkoli brez posledic!” je dejal Musk v odprtem pismu oglaševalcem v četrtek.

Musk je nakazal, da vidi Twitter kot osnovo za ustvarjanje “super aplikacije”, ki ponuja vse od denarnih nakazil do nakupovanja in naročanja prevozov.

“Dolgoročni potencial za Twitter je po mojem mnenju za red velikosti večji od njegove trenutne vrednosti,” je dejal Musk na Teslovem pogovoru z analitiki 19. oktobra.

Toda Twitter se trudi vključiti svoje najaktivnejše uporabnike, ki so ključnega pomena za posel. Ti “težki tviteraši” predstavljajo manj kot 10 % vseh mesečnih uporabnikov, vendar ustvarijo 90 % vseh tvitov in polovico svetovnega prihodka.

Musk je maja dejal, da bo razveljavil prepoved Donaldu Trumpu, ki je bil odstranjen po napadu na ameriški Capitol, čeprav je nekdanji ameriški predsednik Donald Trump dejal, da se ne bo vrnil na platformo. Namesto tega je predstavil svojo aplikacijo za družbene medije, Truth Social./Povzeto po VOA/