Elitni plezalci, tudi Slovenci, pišejo zgodovino s plezanjem po spektakularnem jezu Verzasca

Verzasca (ŠVI), 29. oktober 2022 – Šestnajst vrhunskih plezalcev (kdo so bili, objavljamo spodaj) je bilo povabljenih, da se udeležijo dogodka Red Bull Dual Ascent in se pomerijo v paralelnem plezanju na dveh popolnoma enakih večraztežajnih smereh. Med njimi so bili kar trije Slovenci, in sicer Luka Potočar, Domen Škofic in Jernej Kruder.

Pri večraztežajnem plezanju je šlo za premagovanje smeri na jezu, ki je bil sestavljen iz več odsekov (raztežajev), kater so tekmovalci morali premagovati, če so želeli priti čim višje. Za uspešen vzpon se je štelo plezanje brez padca on premagovanju vseh raztežajev.

Zmagovalca sta postala Španec Alberto Ginés López in Slovenec Luka Potočar, ki sta dosegla najvišjo višino na jezu Verzasca, ki je visok kar 220 metrov. Španec in Slovence sta, kot poroča Red Bull bila okronana za prvaka Red Bull Dual Ascent, saj sta v razburljivem medsebojnem obračunu v Švici premagala slovenskega prvaka v plezanju Domena Škofica in nekdanjega svetovnega prvaka v balvanskem plezanju Jerneja Kruderja.

Tukaj je vse, kar morate vedeti:

– Preizkušanje meja najboljših svetovnih plezalcev je Red Bull Dual Ascent videlo, kako so športniki poskušali osvojiti strmo steno jezu Verzasca v prvem svetovnem tekmovanju v večslojnem plezanju na umetnih poteh.

– Po dveh dneh kvalifikacij – ko so se plezalci poskušali spopasti s približno 180 m dolgo smerjo, ki je imela več kot 280 premiko in skoraj 400 oprimkov – so štiri ekipe napredovale v današnji finale.

– V malem finalu sta se italijanski pomerila dvojec Stefano Ghisolfi in Marcello Bombardi izjemno potrudila, da sta po tesnem vzponu osvojila tretje mesto proti domači favoritinji Petri Klingler in Francozinji Louni Ladevant.

– V velikem finalu je bil neverjetno tesen medsebojni vzpon, Škofic in Kruder sta se bila na dobri poti do zmage. Vendar pa je Kruder padel na zadnjem oprijemu, kar je povzročilo izgubo prvega mesta.

– To je pa je uspelo olimpijskemu prvakaku Ginéseu Lópezu in skupnemu zmagovalcu svetovnega pokala Luki Potočarju, ki sta dramatično prevzela vodstvo in končala vzpon v času 51:27 ter si zagotovila prestižno zmago.

– Ginés López, 20, je dejal: »Danes je bilo veliko težje od kvalifikacij, vročina je bila zelo zahtevna in ker sta bila Domen in Jernej hitrejša od nas, smo pričakovali, da bomo na koncu drugi. Z Luko sva si rekla sredi stene, ne moreva iti hitreje kot zmoreva in če bova na koncu druga, je tudi to odličen rezultat. Toda na koncu je Jernej padel in izkoristili smo to priložnost, da se vrnemo.”

20-letni Potočar je povedal: »Pred zadnjim podajo sem mislil, da nikakor ne morem zmagati. Bili sem izčrpan, a sredi poti sem slišal, da je Jernej padel, in ugotovil, da obstaja možnost, da še zmagam. Na koncu je bil Alberto super hiter in uspelo nama je!«

28-letni Škofic je svoj nastop komentiral tako: »Res sem hvaležen, da sem bil del prvega Red Bull Dual Ascenta. V sodelovanju z Jernejem mislim, da sva naredila res dobro predstavo. Oba sva ga pregnala, žal s padcem na koncu, a to se zgodi, ko daš vse od sebe. Na splošno sem vesel, da sem prišel do finala v tako močni konkurenci proti.”

31-letni Kruder je dodal: »Bilo je neverjetno. Težko je najti tako visoke objekte in na njih postaviti plezalno pot. Tekmovati tukaj z Domnom je bila neverjetna izkušnja, razplet žal ni bil po pričakovanjih, a najpomembneje je, da sva se zelo zabavala.”

– Švicarka, svetovna prvakinja v balvanskem plezanju Klingler, 30, je dodala: »Biti edina ženska v finalu je nekaj posebnega, a na koncu smo vsi športniki, vsi plezalci, in to je tisto, kar šteje. Priganjali smo drug drugega in šport pripeljali do nove meje. Mislim, da lahko za vse nas rečem, da smo se zelo zabavali, ko smo to počeli in bili tukaj.”

Rezultati Red Bull Dual Ascent:

Veliki finale:

Alberto Ginés López (ESP) in Luka Potočar (SLO) 51:27

Domen Škofic (SLO) in Jernej Kruder (SLO) 53:41 + 2 kazenski točki

Mali finale:

Stefano Ghisolfi (ITA) in Marcello Bombardi (ITA) 54:05

Petra Klingler (SUI) in Louna Ladevant (FRA) 58:07 + 1 kazenska točka

Pari, oz. naveze, ki se se pomerile v Švico so bili:

Sasha DiGiulian (ZDA) in Angie Scarth-Johnson (Avstralija)

Mélissa Le Nevé (Francija) in Katherine Choong (Švica)

Petra Klingler (Švica) in Louna Ladevant (Francija)

Barbara Zangerl (Avstrija) in Jacopo Larcher (Italija)

Alberto Ginés López (Španija) in Luka Potočar (Slovenija)

Domen Škofic (Slovenija) in Jernej Kruder (Slovenija)

Stefano Ghisolfi (Italija) in Marcello Bombardi (Italija)

Shawn Raboutou (ZDA) in Matty Hong (ZDA)

Objavo pripravil: /LN/Red Bull Dual Ascent/Fotografije so avtorsko zaščitene in uporabljene le za to objavo/