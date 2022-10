ZPS opozarja, da se bo čas za brezplačno menjavo hrvaških kun v Sloveniji iztekel s 1. 2. 2023

Slovenija/Hrvaška, 30. oktober 2022 – Zveza potrošnikov Slovenija, ki skrbi za redno in tudi strokovno informiranje potrošnikov, je objavila novico, ki bo zagotovo prišla prav vsem, ki v svojih denarnicah, upamo, da ne v nogavicah, hranite hrvaške oz. razpolagate z njihovo valuto, hrvaško kune, s 1. januarjem 2023 zamenjal evro.

Kot opozarja ZPS, da je prav, da pravočasno zamenjate neporabljene hrvaške kune, saj bo od marca 2023 dalje brezplačna menjava le-teh, po vsej verjetnosti, mogoča le še na Hrvaškem. Zato vredno vedeti, da boste od 1. 1. 2023 do 28. 2. 2023 hrvaške kune lahko brez provizije zamenjali v Banki Slovenije, a to velja le za bankovce, ne pa tudi za kovance in bankovce starejših serij. Vsota bo omejena na 8000 kun na dan. Od marca 2023 dalje pa brezplačna menjava na Banki Slovenije ne bo več mogoča.

… nekoliko dlje pa na Hrvaškem

Glavno vlogo pri menjavah bosta na Hrvaškem prevzeli banki Fina (Finančna agencija) in Hrvatska pošta, kjer bo v prvih 12 mesecih, torej celotno leto 2023, možna brezplačna menjava po fiksnem tečaju. Posamezna menjava bo omejena na največ 100 bankovcev in 100 kovancev.

Menjalno razmerje med hrvaško kuno in evrom je že določeno in znaša 7,5345 kune za 1 evro. Kasneje bo kune mogoče zamenjati le še v Hrvaški narodni banki. Menjava bo brezplačna in časovno neomejena za bankovce, kovance pa bodo sprejemali v menjavo še 3 leta od uvedbe evra.

In še to! S prvim dnem novega leta 2023 bodo 14 dni na Hrvaškem mogoča plačila v obeh valutah, kasneje le še z evri./LN/ZPS/