Kaj je vredno vedeti glede zimske opreme vozila

Ljubljana, 3. november 2022 – Se te dni odpravljate v tujino, pa ne veste, kakšna zimska oprema je obvezna? To morate vedeti, če se odpravljate k sosedom. Če pa dlje po Evropi pa si velja ogledati povezavo AMZS, kjer najdete pogoje povezane z obvezno zimsko opremo svojega vozila. No, mi smo po njih povzeli le, kako je to urejeno pri naših sosedih in seveda pri nas.

V Avstriji je obvezna zimska oprema v obdobju od 1. novembra do 15. aprila, vendar za vozila do 3,5 t le v času zimskih voznih razmer, za težja vozila pa ne glede na vozne razmere.

V Avstriji je globa za neupoštevanje predpisa 60 EUR, v primeru povzročitve zastojev pa je lahko tudi do 5.000 EUR.

Od leta 2011 se v Italiji lahko vsaka italijanska regija sama odloča, kdaj in kakšno zimsko opremo bo zahtevala od voznikov na cestah na njihovem območju. Tako se je večina regij na območju severne in osrednje Italije odločila za datumsko določeno uporabo zimske opreme, ki vključuje ali 4 zimske pnevmatike ali pa 4 letne in v opremi dodatne snežne verige.

Globa za neuporabo zimske opreme v Italiji je 39 EUR na cestah znotraj naselij in 80 EUR izven naselij, ob tem pa lahko policija tudi prepove nadaljnjo vožnjo.

Na določenih avtocestah in državnih cestah na Hrvaškem morajo biti vozila opremljena z zimsko opremo od 15. novembra do 15. aprila, ne glede na vozne razmere. Gre za avtoceste A1: Zagreb–Maslenica, A2: Zagreb–Macelj, A3: Bregana–Zagreb–Bajakovo, A4: Zagreb–Goričan, A5: Sredanci–Osijek in A6: Reka–Bosiljevo. Oglejte si zemljevid in spisek vseh cest, kjer je zimska oprema obvezna od 15. novembra do 15. aprila.

Globa v primeru neuporabe zimske opreme na Hrvaškem je 700 HRK (92,27 evrov).

Na Madžarskem zimska oprema ni zakonsko določena. V primeru močnejšega sneženja oziroma večje količine snega je obvezna uporaba snežnih verig na pogonskih kolesih. V takih primerih se uporaba snežnih verig zahteva že pri prestopu meje.

In doma? – V Sloveniji je uporaba zimske opreme datumsko določena od 15. novembra do 15. marca. Ne glede na te zakonske določbe pa moramo vozniki upoštevati razmere na cestah in temu ustrezno prilagoditi opremo našega vozila. V drugih državah so zakoni glede zimske opreme zelo različni. V nekaterih državah je ta, podobno kot v Sloveniji, določena datumsko, v drugih je potrebna le v primeru zimskih voznih razmer. V zadnjih letih je bilo nekaj novosti predvsem v Avstriji, Nemčiji in na Češkem, kjer so zakone o zimski opremi spremenili. Največja razlika glede na slovenski zakon pa je v minimalni globini profila pnevmatik, ki je v tujini večinoma 4 mm, v Sloveniji pa 3 mm.

Voznik, ki v Sloveniji nima ustrezne zimske opreme, se po zakonu kaznuje z globo 40 EUR. Če pa je zaradi prekrška onemogočen promet, se voznika kaznuje z globo 500 EUR in petimi kazenskimi točkami. Če voznik ne očisti celotnega avtomobila pred pričetkom vožnje, ga lahko doleti globa 200 EUR, če pa ne upošteva prometne signalizacije o zimskih razmerah in prepovedi vožnje, pa je globa 300 EUR. V primeru pravnih oseb so globe višje, in sicer 1.000 EUR za voznika in 120 EUR za odgovorno osebo./LN/ Vir: AMZS/