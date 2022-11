Tudi Slovenija na WTM London

Ljubljana, 4. novembra 2022 – Eno najpomembnejših srečanj turistične industrije WTM London na široko odpira svoja vrata med 7. in 9. novembrom in prvič po pandemiji vabi na udeležbo na vse dogodke v živo. Borze se v organizaciji Slovenske turistične organizacije (STO) udeležuje tudi slovensko turistično gospodarstvo. Partner predstavitve slovenskega turizma s poudarkom na aktivnostih v naravi so Julijske Alpe s sloganom »Naš dom. Naše vrednote. Dobrodošli. (Our home. Our values. Welcome.)«, s čimer se poudarja pomen odgovornega, spoštljivega, vključujočega, trajnostnega turizma, ki lahko ustvari večjo vrednost za vse.

Slovenija velja za eno vodilnih na področju trajnostnega turizma, kar ji priznavajo tudi najvplivnejši, kot je National Geographic, ena največjih avtoritet na tem področju. Pred kratkim jo je uvrstil na svoj prestižni seznam Najboljših na svetu 2023, in sicer v kategorijo Narava prav zaradi spodbujanja in udejanjanja trajnostnega razvoja. Tokratna predstavitev slovenskega turizma v Londonu bo na dobrih 210 m² posvečena aktivnostim v naravi, v ospredju pa bodo Julijske Alpe kot poosebljenje vrednosti in vrednot slovenskega turizma: čudovita, neokrnjena narava, ki nudi vse možnosti za vključujoče in trajnostno naravnane turistične produkte in storitve. Za turizem, ki uspešno vključuje naravne in kulturne elemente lokalnega okolja, in ustvarja večjo vrednost za vse: turiste, lokalno skupnost in zaposlene.

Usmerjenost slovenskega turizma v trajnostne prakse pooseblja tudi predstavitveni prostor. Oblikovan kot dnevna soba s pohištvom, ki so ga izdelali v Julijskih Alpah, in s sloganom »Naš dom. Naše vrednote. Dobrodošli.« bo poudarjal pomen odgovornega odnosa do lokalnega okolja in prebivalcev. Ključno sporočilo predstavitve slovenskega turističnega gospodarstva na WTM je, da slovenski turizem kot dober gostitelj vabi turiste, naj se v Sloveniji počutijo kot doma, jo raziskujejo in doživijo na svoj avtentičen način; hkrati pa jih poziva, naj bodo kot dobri gostje in obiskovalci pri tem spoštljivi, obzirni, odgovorni do lokalnega okolja in prebivalcev.

Na WTM London se bo v organizaciji STO predstavilo 24 združenj, destinacij, podjetij in znamenitosti:

– združenja: Julijske Alpe, Slovenia Outdoor

– znamenitosti: Blejski grad, Ljubljanski grad, Postojnska jama

– agencije: Agencija Van Gogh, Fabula Tours, Happy Tours, Kompas, KNM Travel, M Tours, Nomago, Palma Travel, Promet T & T

– hoteli: Alpinia Bohinj, Bohinj ECO Hotel & Sunrose 7, Hit Alpinea, Istrabenz Turizem, Sava Turizem, JGZ Brdo

– destinacije: Turizem Bled, Turizem Ljubljana, Zavod za turizem Maribor, Zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina STO bo na slovenskem predstavitvenem prostoru organizirala srečanji za predstavnike globalnih medijskih hiš in vplivneže z družbenih omrežij na temo aktivnega preživljanja prostega časa, trajnostnega, vključujočega turizma,