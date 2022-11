Vlaganja v raziskovalno-razvojno dejavnost v Sloveniji lani še večja kot leto prej

Ljubljana, 4. november 2023 – Bruto domači izdatki za raziskovalno-razvojno dejavnost (RRD) so se v 2021 povečali za 11 % kaže zadnja raziskava SURS. Ta pravi, da se je tudi delež tujine v BIRR povečal že drugo leto zapored.

Izdatki za RRD višji

Bruto domači izdatki za RRD (BIRR) so bili višji kot v letu 2020. Znašali so 1 milijardo in 117 milijonov EUR oz. za 11 % več. Povečali so se v vseh sektorjih – v absolutnem znesku najbolj v poslovnem (za 81 milijonov EUR), relativno pa najbolj v zasebnem nepridobitnem (za 138 %). Kljub povečanju pa se je delež BIRR v BDP1 nekoliko zmanjšal; znašal je 2,14 % BDP in je bil nižji za 0,1 odstotne točke.

Poslovni sektor po deležu financiranja RRD v ospredju

Največji del sredstev za izvajanje RRD je bil tudi v 2021 porabljen v poslovnem sektorju, in sicer 820 milijonov EUR. To je bilo 73 % BIRR oziroma 1,6 % BDP. Sledili so državni sektor (13 %), visokošolski sektor (12 %) in zasebni nepridobitni sektor (manj kot 1 % vseh za RRD porabljenih sredstev).

Že drugo leto zapored po četrtino BIRR financirali država in tujina

Izvajanje RRD so finančno najizdatneje podprle gospodarske družbe; ta sredstva so obsegala 553 milijonov EUR ali 50 % BIRR. Država in tujina sta vsaka prispevali po četrtino BIRR, visoko šolstvo 1 % BIRR in zasebne nepridobitne organizacije 0,04 % BIRR. Delež tujine v BIRR se je povečal drugo leto zapored. Po drugi strani pa se je financiranje RRD zmanjšalo v visokošolskem (za 2 milijona EUR ali za 23 %) in zasebnem nepridobitnem sektorju2 (za 8 milijonov EUR ali za 94 %).

V RRD vključenih več kot 25.000 oseb

V izvajanje RRD je bilo vključenih 25.447 oseb oz. za odstotek več kot leto prej. 64 % oziroma 16.300 je bilo raziskovalcev, od tega jih je bilo v poslovnem sektorju vključenih 54 %, v državnem 15 %, v visokošolskem 30 % in v zasebnem nepridobitnem sektorju 1 %. Skupna delovna obremenitev oseb je bila enakovredna delu 17.451 oseb s polnim delovnim časom; to je bilo na letni ravni za 4 % več./Vir: SURS/