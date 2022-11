Vrednosti slovenskega izvoza in uvoza izrazito višji

Ljubljana, 5. Noveber 2022 – Vrednost sloveskega izvoza se je v primerjavi s prejšnjim septembrom zvišala za več kot polovico, uvoza pa za približno tretjino kaže zadnja analiza SURS. Ugotvojeno je, da se je vrednost blagovne menjave izrazito zvišala tudi v prvih devetih mesecih letošnjega leta v primerjavi z istim obdobjem lani.

Vrednosti izvoza in uvoza izrazito višji kot pred letom dni

V septembru smo izvozili za 5,3 milijarde EUR in uvozili za 5,0 milijarde EUR blaga. Izvoz je bil vrednostno za 52,7 %, uvoz pa za 33,8 % večji kot v prejšnjem septembru.

Pokritost uvoza z izvozom je bila 105,2-odstotna. Slovenija je pri blagovni menjavi s tujino ustvarila presežek v vrednosti 0,3 milijarde EUR.

Vrednost trgovanja zrasla tako pri trgovanju z EU kot s preostalimi državami.

Izvoz v države članice EU je bil vrednostno za 31,1 % višji kot leto prej, uvoz pa za 16,9 %. Vrednost izvoza v te države je znašala 3,0 milijarde EUR, vrednost uvoza pa 2,8 milijarde EUR.

Tudi vrednost trgovanja Slovenije s preostalimi državami (nečlanicami) se je zvišala. V to skupino držav je Slovenija izvozila za 2,3 milijarde EUR blaga ali za 95,0 % več, uvozila od tam pa za 2,2 milijarde EUR blaga ali za 64,4 % več.

Pri trgovanju z državami nečlanicami EU so pomemben delež predstavljali t. i. posli oplemenitenja1. Brez teh poslov je izvoz blaga v države nečlanice znašal 1,0 milijarde EUR oz. je bil vrednostno za 32,0 % višji kot v prejšnjem septembru, uvoz blaga iz teh držav brez poslov oplemenitenja pa je znašal 1,1 milijarde EUR oz. je bil višji za 61,9 %.

Blagovna menjava s tujino v prvih devetih mesecih višja kot v istem obdobju lani

Od januarja do konca septembra je Slovenija izvozila za 39,7 milijarde EUR in uvozila za 42,5 milijarde EUR blaga. Trgovanje s tujino je bilo večje kot v istem obdobju prejšnjega leta, in sicer je bil izvoz vrednostno višji za 37,0 %, uvoz pa za 44,8 %.

Primanjkljaj v blagovni menjavi je v tem obdobju znašal 2,8 milijarde EUR, pokritost uvoza z izvozom pa je bila 93,3-odstotna.

Največ blaga je Slovenija v prvih devetih mesecih izvozila v Švico (21,7 % celotnega izvoza), sledile so Nemčija (14,6 %), Italija (10,8 %), Hrvaška (8,5 %), Avstrija (6,5 %) in Francija (3,3 %). Uvozila je največ blaga iz Švice (14,6 % celotnega uvoza), sledile so Nemčija (12,5 %), Italija (11,3 %), Kitajska (9,5 %), Avstrija (8,6 %) in Hrvaška (5,1 %). Z omenjenimi državami je Slovenija ustvarila več kot 60,0 % celotne blagovne menjave./Vir: SURS/

Struktura izvoza po državah, Slovenija, I–IX 2022

Struktura uvoza po državah, Slovenija, I–IX 2022