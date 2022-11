O nakupu glasov za 4,5 %

Ljubljana, 10. november 2022 – Vlada Roberta Goloba je danes, 10. novembra, v DZ dala potrditi svojo odločitev, in sicer, da se bodo pokojnine za mesec november in december izredno uskladile s 4,5-odstotnim zvišanjem, ki ga bo vlada ZPIZ-u nadomestila iz proračuna.

Seveda bo upokojenci presrečni in zahvalni Golobovi vladi, no tudi DZ, ki je s 70 glasovi ZA in nobenim PROTI izredno zvišanje pokojnin sprejel. Velja pa dodati, da bo današnja izredna uskladitev pokojnin tistim z najnižjimi pokojninami navrgla za november in december (izredna uskladitev je sprejeta le za ta dva meseca) dobrih 13 evrov, recimo nekdanjemu predsedniku Kučanu pa 150.

Ob tem velja še to, da se bo zdaj predsednik vlade hvalil, da je poskrbel tudi za upokojence, ki jih je prej milo rečeno zanemarjal, če ne že ne poniževal.

Seveda pa se ob tej Golobovi »skrbi« zanje, se upokojenci morajo zadati, da je Golob to storil tudi zato, ker potrebuje njihove glasove. In sicer jih potrebuje, na nedeljskih predsedniških volitvah, ki jih je že izgubil s svojim kandidatom Milanom Brglezom, a je nato po porazu Brgleza, na novinarski konferenci novinarje obvestil, da ON ne bo dovolil, da bi Logar lahko prestopil prag predsedniške palače, rekoč, da je njihova kandidatka (po velikem porazu Brgleza) Nataša Pirc Musar, ki mora, ker on tako reče, postati predsednica država. Ob tem pa je še dodal, da če se to ne bo zgodilo, da bo ti bil zanj poraz.

Golob upokojence potrebuje, da se ve, le njihove glasove na predsedniških volitvah, ampak tudi na lokalnih volitvah (20. novembra), kjer ima ob kandidatih za svetnike v igri tudi 55 njegovih kandidatov za župane. Vidite, tudi zato je pohitel z izredno uskladitvijo pokojnin, z znamenitim 4,5-odstotnim zvišanjem, pri skoraj 10-odstotni inflaciji.

No, upokojenci pa morajo vedeti in se zavedati, da Golob njihove glasove plačuje s proračunskim denarjem tudi zato, da zaustavi “janšiste” na treh njihovih referendumih, ki naj bi bili v nasprotju z Golobovo demokracijo, in sicer na referendumih, ki bodo 27. novembra 2022, ko bo potekalo glasovanje o noveli Zakona o vladi, noveli Zakona o dolgotrajni oskrbi in noveli Zakona o Radioteleviziji Slovenija.

Torej, če sklenemo! To bi morali “videti” tudi upokojenci, a vse kaže, da tega ne vidijo, a ne zaradi dioptrije, ampak zaradi medijske megle, ki jo za Goloba ustvarjajo mediji z največjim dosegom, tudi tisti, ki naj bi bili zdaj upravljani s strani janšistov.

In tudi to, da je Golob za glasove delavcev v javnem sektorju odštel enkrat več, kot za glasove upokojencev./J. Temlin/Fotografije: arhiv LJNovice/