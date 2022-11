Slovenski osnovnošolci bodo poskušali osvojiti Guinnessov svetovni rekord

vabi slovenske osnovne šole na največji spletni kviz s katerim bodo poskušali osvojiti Guinnessov svetovni rekord (GUINNESS WORLD RECORDS™). Kviz je namenjen izobraževanju mladih o skritih pasteh spletnega življenja, potekal pa bo 16. februarja 2023, v mesecu varne rabe interneta.

Kot sporočajo je poskus vpisa med najbolj znane svetovne rekorderje nadgradnja izobraževalnih doživetij Spletne brihte, s katerimi sta A1 Slovenija in zavod Varni internet z veščinami za varno rabo spleta in digitalnih tehnologij opremila že več kot 8000 šolarjev.

Kako sodelovati?

Lova na nov Guinnessov svetovni rekord (GUINNESS WORLD RECORDS) za največji spletni kviz se lahko udeležijo vse slovenske osnovne šole, namenjen pa je učencem od 4. razreda dalje. Kot pravijo organizatorji, je namen vseslovenskega kviza predvsem izobraževalne narave. »S sodelovanjem v največjem spletnem kvizu bodo učenci lahko preverili svoje znanje o varni rabi interneta in družbenih omrežjih ter spoznali nove veščine za odgovorno življenje na spletu. V današnjem svetu otrokom ne moremo preprečiti dostopa do spleta in tehnologij, zato je pomembno, da jih naučimo kritičnega razmišljanja o digitalnih sledeh, ki jih puščajo za sabo, varovanja osebnih podatkov ter kako prepoznati in se soočiti z nevarnostmi na njem. V A1 Slovenija zato otrokom na zabaven in zanimiv način prikazujemo vse prednosti varnega deskanja po spletu, s čimer, verjamemo, smo sposobni osvojiti tudi naziv Guinnessovih rekorderjev,« je povedal Lovro Peterlin, managing direktor pri A1 Slovenija.

Bogat nagradni sklad in znanje za vse življenje

V kvizu lahko sodelujejo tako osnovne šole, ki so se že udeležile izobraževanj Spletnih briht, kot tudi tiste, za katere bo to prvi korak v smeri digitalnih izobraževanj. Organizatorja projekta sta za sodelujoče učence, učitelje in starše pripravila zbirko izobraževalnih gradiv, ki jim bodo služili za pripravo na spletni kviz in varnejše življenje na spletu. Poleg tega je A1 Slovenija za najboljše šole pripravil bogat nagradni sklad v vrednosti 10.000 evrov. Tri šole, ki se bodo v kvizu najbolje odrezale, bodo nagrajene s sredstvi za nakup računalniške opreme v vrednosti 5.000, 3.000 in 2.000 evrov.

Osnovne šole, ki se še niso prijavile, vabijo, da do 16. decembra izpolnijo spletno prijavnico in se skupaj z njimi vpišejo med Guinnessove rekorderje.

Nadgradnja izobraževalnih doživetij Spletne brihte

Največji spletni kviz na svetu je nadgradnja izobraževalnih doživetij Spletne brihte, ki so namenjena osnovnošolcem, predvsem tistim v manjših slovenskih krajih, saj ti pogosto nimajo priložnosti za sodelovanje v takšnih programih ali pa imajo do takšnih vsebin slabši dostop. »Na brezplačnih doživetjih pridobijo potrebna temeljna znanja in spretnosti, ki jih potrebujejo za učinkovito, varno in odgovorno uporabo digitalnih medijev in tehnologije. Do sedaj smo izobrazili že 8000 otrok, do konca prihodnjega leta pa jih načrtujemo v program vključiti še 4000,« je pojasnil Tilen Dominko, koordinator programa Spletne brihte in vodja zavoda Varni internet. Dodal je še, da se na brezplačna izobraževalna doživetja lahko šole še prijavijo in svojim učencem odprejo vrata v svet varne rabe interneta.

Več informacij in prijavnico za sodelovanje v največjem spletnem kvizu najdete na spletni strani https://spletnikviz.a1.si/.